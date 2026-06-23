Senior redovisningskonsult / Seniorekonom till Multiekonomerna
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2026-06-23
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Vill du ta nästa steg i en senior roll där du får kombinera kvalificerat ekonomiarbete med rådgivning, utveckling och kundnära ansvar? Hos Multiekonomerna blir du en del av ett kompetent team med korta beslutsvägar, stort engagemang och möjlighet att vara med och utveckla både arbetssätt, rutiner och kundrelationer. Här får du en bred och självständig roll där kvalitet, affärsmässighet och långsiktighet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
I rollen som senior redovisningskonsult eller seniorekonom arbetar du brett med kvalificerade ekonomitjänster för byråns kunder. Du ansvarar för att driva och kvalitetssäkra ekonomiprocesser, skapa struktur och bidra med rådgivning som utvecklar kundernas verksamheter.
Du kommer bland annat att:
• Ansvara för och kvalitetssäkra kunders ekonomiprocesser
• Självständigt leverera ekonomitjänster enligt uppdragsavtal
• Etablera och utveckla rutiner, arbetssätt och processer
• Vara rådgivande mot kund och bidra med verksamhetsnära insikter och förbättringsförslag
• Arbeta med bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration och finansiell rapportering
• Hantera löpande redovisning, betalningar samt kund- och leverantörsreskontra
• Upprätta moms- och skattedeklarationer
• Arbeta med löpande löneadministration
• Genomföra analys, avstämningar och kvalitetssäkring i leverans
• Säkerställa regelefterlevnad enligt byråns och kundernas krav, inklusive dokumentation, kundkännedom och rutiner enligt penningtvättslagen
• Bidra till ständiga förbättringar med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktigt hållbara ekonomiprocesserProfil
Vi söker dig som är en erfaren och trygg redovisningskonsult eller ekonom med hög kompetens och ett tydligt kundfokus. Du är van att ta ansvar för hela ekonomiprocesser, arbetar självständigt och har förmågan att både driva din egen vardag och skapa trygghet i kundrelationen.
Du har sannolikt minst tio års relevant erfarenhet och är trygg i kvalificerat ekonomiarbete såsom bokslut, rapportering, deklarationer och rådgivning. Det är starkt meriterande om du har goda kunskaper inom koncernredovisning.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, exempelvis kandidatexamen eller civilekonomexamen
• Auktorisation via SRF eller FAR, alternativt motsvarande erfarenhet
• Mycket god kunskap inom redovisning, skatt, regelverk och ekonomiprocesser
• God systemvana, gärna från Fortnox och Capego
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Ytterligare språkkunskaper är meriterande
• Erfarenhet av att arbeta kundnära, rådgivande och affärsmässigt
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa ordning, bygga rutiner och bidra till utveckling – både för kunderna och för den egna byrån. Du har ett affärsmässigt förhållningssätt, förstår vikten av kvalitet i leveransen och drivs av att skapa långsiktigt värde.
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm
• Start: enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Flexkontor med förtroendetid
• Lön: enligt överenskommelse
Multiekonomerna har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Anders Gustavsson på mail: anders.gustavsson@maxkompetens.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet – från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
MultiEkonomerna är en redovisningsbyrå i Stockholm som har hjälpt små och medelstora företag i 28 år med ekonomi, redovisning och löneadministration. Vi anlitas av både privatpersoner och företag för bokföring, årsredovisningar, deklarationer och rådgivning. Oavsett om vi gör enskilda insatser eller tar ett helhetsgrepp om företagets ekonomi så erbjuder vi alltid en dedikerad redovisningskonsult som finns tillgänglig för varje kund. Som erfaren redovisningsbyrå erbjuder vi hög servicegrad, nära kundkontakt och långsiktiga samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957)
Scheelegatan 28 (visa karta
)
112 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Multiekonomerna Kontakt
Anders Gustavsson anders.gustavsson@maxkompetens.se Jobbnummer
9975714