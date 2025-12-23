Senior Redovisningskonsult/Redovisningsekonom
2025-12-23
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Redovisningskonsult till Slipp Hägernäs Strand - hjälp oss växa vidare i Täby
Vi på Slipp Hägernäs Strand fortsätter växa och söker nu en erfaren redovisningskonsult som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta i en modern, digital och effektiv redovisningsmiljö där teknik och smarta processer står i centrum.
Vi söker dig som vill bidra till vår fortsatta utveckling och som trivs i en roll med stort ansvar, frihet och nära kundrelationer.Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Slipp Hägernäs Strand är en del av Slipp Redovisning - en av Sveriges mest moderna och digitala redovisningskedjor. Vi arbetar helhjärtat med automatisering, smarta arbetsflöden och en personlig rådgivningsstil.
Vårt kontor i Hägernäs Strand ligger i ljusa, moderna lokaler vid vattnet, med närhet till både natur och goda kommunikationer. Vi har en stabil kundbas och ett växande inflöde av nya kunder, vilket gör att vi nu vill stärka vårt team med ytterligare en erfaren redovisningskonsult.
Hos oss är arbetsmiljön viktig: vi värdesätter flexibilitet, ansvarstagande och ett klimat där alla får utrymme att växa.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande bokföring
Bokslut och årsredovisningar
Deklarationer och skatterådgivning
Löneadministration
Kundkontakt och rådgivning
Bidra till vår fortsatta utveckling och förbättring av arbetssätt
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har flerårig erfarenhet av redovisning
Självständigt kan upprätta bokslut och årsredovisningar
Arbetar bekvämt i digitala redovisningsmiljöer
Är kommunikativ, rådgivande och professionell i kunddialog
Har ett eget driv och trivs i en roll där man tar ansvar och bygger relationer
Gärna har erfarenhet ifrån Bjorn Lunden programmen
Har du erfarenhet från byråvärlden och vill ta nästa steg i en modern, digital miljö - då passar du perfekt hos oss.
Vi erbjuder
Hos Slipp Hägernäs Strand får du en stabil och professionell arbetsplats där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens fortsatta utveckling.
Vi erbjuder:
Utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig kompetensutveckling
En modern och tekniskt effektiv arbetsmiljö med fokus på digitala lösningar
Tydliga processer och strukturer som gör arbetsflöden effektiva
Möjlighet att arbeta hemifrån vid överenskommelse
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning
Omfattning: Deltid eller heltid vid överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Hägernäs Strand, Täby
Ansök gärna så snart som möjligt - vi genomför intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: maria.berg@slipp.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556960-3649) Arbetsplats
Slipp Redovisning - Hägernäs Strand Jobbnummer
9663371