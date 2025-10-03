Senior Redovisningskonsult
Är du en erfaren redovisningsexpert som trivs med ett varierat arbete och har både intern och extern redovisning i din kompetens? Då kan detta vara rollen för dig!
Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker nu en senior redovisningskonsult till Custos Advokater.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Custos Advokater är en advokatbyrå som specialiserar sig på ekobrott, obeståndsrätt och skatterätt. Byrån bistår klienter med kvalificerad juridisk rådgivning från sitt kontor i Stockholm.Om tjänsten
I rollen som senior redovisningskonsult ansvarar du för löpande bokföring, årsredovisningar, koncernredovisning enligt K3 samt ekonomisk rådgivning till klienter. Du arbetar självständigt och har ett brett ansvar för redovisning och rapportering.
I denna roll kommer du ansvara för:
Löpande bokföring och rapportering
Årsredovisningar och koncernredovisningar enligt K3
Likviditetsbudget, kassaflödesanalys och resultatbudget
Ekonomisk rådgivning och korrigering av felaktig redovisning
Hantering av ekonomisystem och rapportering
Vi söker dig som:
Du är en erfaren redovisningsexpert med goda kunskaper inom både intern och extern redovisning. Du trivs med kundkontakt och har en analytisk och rådgivande inställning.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av redovisning
Erfarenhet av Fortnox och Visma
Förståelse för K3-regelverket
Goda kunskaper i Excel
Förmåga att uttrycka dig på svenska, gärna även på engelska
Meriterande:
Erfarenhet av Björn Lundén
Kunskap inom koncernredovisning och koncernkonsolidering
Erfarenhet av likviditetsbudget, kassaflödesanalys och resultatbudget
Ledarerfarenhet eller erfarenhet av att undervisa inom redovisning
Övrigt:
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på Kraftsam Rekrytering & Bemanning via mail: agnes.hedberg@kraftsam.se
