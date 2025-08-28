Senior Redovisningskonsult
Digitalisera Mera Bokföring Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Halmstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Halmstad
2025-08-28
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Digitalisera Mera Bokföring Sverige AB i Halmstad
Vi söker en redovisningskonsult på heltid till vårt kontor i Halmstad på heltid.
Arbetsuppgiftersuppgifterna för rollen omfattar arbete med upp till 50 egna kunder av varierande storlek. Just nu är kundstocken ca 20 kunder men försäljningen beräknas öka din kundbas under året. Det möjliggör en lugnare start och mer fokus på att komma in i jobbet som konsult.
Som redovisningskonsult hos oss har du ett heltäckande arbete på alla bokföringens område och mot många olika kundgrupper. Du kommer att:
Hantera löpande bokföring
Hantera löneadministration i mindre bolag och föreningar
Hantera moms och arbetsgivaravgifter
Hantera OSS-deklarationer och periodiska sammanställningar
Genomföra och upprätta bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer för enskilda firmor, aktiebolag och föreningar.
Avancerad fakturering för kunds räkning
Inköp genom import och hantering av internationella transaktioner (Inköp av varor och tjänster inom och utanför EU)Publiceringsdatum2025-08-28Kvalifikationer
Ha upprättat minst 50 årsredovisningar (K2 eller K3) tidigare
Ha upprättat minst 50 NE-Bilagor, Inkomstdeklaration 1, 2 eller 3 tidigare
Kunna påvisa kompetens inom arbetsrätt, skatterätt, bokföringslag och årsredovisningslag
Ha arbetat minst 5 år med löpande bokföring
Ha mycket god datorvana med erfarenhet av Fortnox, Visma (numera Spiris) Skatt Proffs och Bokslut
Tala svenska utan brytning
Tillträde: 2026-01-01
Vi flytt till Halmstad kan vi hjälpa dig med kontakter för att få en bostad.
Skicka din ansökan till CV@digitaliseramera.nu
Ansökan skall innehålla:
Underlag som påvisar att du uppfyller kravspecifikationerna
Löneanspråk
CV
Personligt brev
Ansökningar som inte innehåller ovanstående kommer inte att besvaras.
Om du inte kan påvisa uppfyllda krav skall du inte söka denna tjänst.
Rekrytering och urval sker löpande. Tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdagen - om tjänsten tillsätts kommer annonsen att tas bort. Finns annonsen kvar så finns tjänsten kvar.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: cv@digitaliseramera.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Digitalisera Mera Bokföring Sverige AB
(org.nr 559162-0199)
Linjegatan 3 B (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Kontakt
VD
Michael Cavallin cv@digitaliseramera.nu 0760-097270 Jobbnummer
9481443