Senior redovisningskonsult - Talenom Helsingborg
Talenom Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Helsingborg
2026-07-10
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Arbetar du som redovisningskonsult på byrå och känner dig redo för nästa steg? Då kan det här vara rollen för dig. Hos Talenom får du möjlighet att ta ett större kundansvar, arbeta med kvalificerad rådgivning och bidra till att utveckla både kundrelationer och affärer.
Vad vi erbjuder dig
En varm företagskultur som präglas av värderingarna Mod, Omtanke och Vilja
Möjlighet att påverka och vara med och forma vår framtida utveckling
Stort fokus på dina egna karriär- och utvecklingsmål
En modern och digital arbetsplats, certifierad som "Great Place to Work"
Om rollen
Vi söker dig som vill växa, utvecklas, trivas och bidra till Talenoms utveckling. Vi är ett litet team i Helsingborg som består av 4 redovisningskonsulter varav en är vår kontorschef. Hos oss får du en nyckelroll där du ansvarar för att bygga starka och långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du leder och utvecklar våra kunduppdrag. Våra värderingar Mod, Vilja och Omtanke tillsammans med din erfarenhet inom branschen präglar ditt arbetssätt så att du i din roll som kundansvarig redovisningskonsult har bästa förutsättningar i strävan mot vår mission, att hjälpa våra kunders företag till framgång.
I rollen är du kundansvarig och har en central roll i att bygga förtroendefulla relationer med så väl befintliga som potentiella kunder. Det innebär operativt arbete med kunderna och strategiskt arbete med fokus på affärsrådgvining. Som redovisningskonsult arbetar du både i team och självständigt, alltid med en strävan att utveckla både arbetssätt och kvaliteten i leveranserna.
Du ansvarar även för att:
Självständigt upprätta bokslut och årsredovisningar enligt gällande regelverk och branschstandard
Kvalitetssäkra kollegors leveranser och handleda juniora medarbetare
Bidra med kvalificerad och proaktiv ekonomisk rådgivning
Leda och utveckla dina kunduppdrag med ansvar för kvalitet, effektivitet och lönsamhet
Säkerställa att teamet har rätt förutsättningar, struktur och arbetssätt för att leverera hög kvalitet till kund
Driva digitalisering och effektivisering av kundernas ekonomiprocesser
Aktivt bidra till vår tillväxt genom att bygga relationer, delta i säljmöten och marknadsaktiviteter, och på ett rådgivande sätt synliggöra värdet av våra tjänster för potentiella kunder
Vem vi söker
Vi söker dig som har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både kunder och kollegor. Du tycker om att samarbeta, dela med dig av din kompetens och bidra till teamets gemensamma framgång. Du tar ansvar för dina uppdrag och driver arbetet framåt med kvalitet och engagemang. Du delar våra värderingar och trivs i en miljö där mod, omtanke och vilja genomsyrar arbetet.
Utöver ovan ser vi att du:
Är bekväm i att självständigt upprätta årsbokslut och årsredovisningar enligt K2-regelverket
Även har kunskap om och erfarenhet av att upprätta enklare bokslut och årsredovisningar enligt K3-regelverket.
Har minst 5 års erfarenhet som redovisningskonsult på redovisningsbyrå
Vill utvecklas ännu mer inom kundrelationer och affärsrådgivning
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vi ser gärna att du även:
Är auktoriserad redovisningskonsult
Har erfarenhet av enskilda firmor
Arbetat i Fortnox och Capego
Har erfarenhet av skapa tillväxt genom befintliga och nya kundrelationer.
Rekryteringsprocessen
Tycker du att tjänsten låter spännande? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Ansökan: Vi tar inte emot några ansökningar via mejl, utan du söker enkelt tjänsten på vår karriärsida (En unik karriär - Talenom Sverige).
Sista dag att ansöka är 31 augusti 2026
Urvalsarbetet sker löpande, men på grund av semestertider kan återkoppling dröja till efter sista augusti.
Rekryteringsprocessen består utav telefonintervju, case/kunskapstest, intervju med rekryterande ledare samt referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!Om Talenom
Talenom är ett modernt redovisnings- och rådgivningsföretag som lägger stort fokus på effektiva, digitala arbetssätt som gynnar såväl medarbetare som kund. Vi grundades i Finland 1972 och har vuxit från att vara ett litet familjeföretag till att idag vara en internationell koncern börsnoterade på Helsingforsbörsen. Vi är stolta över att vi förenklar vardagen för entreprenörer i Sverige, Finland, Italien och Spanien med digitala och innovativa tjänster inom redovisning, lönehantering och kvalificerad rådgivning.
I Sverige startade vi 2019 och vi är idag cirka 250 medarbetare fördelade på över 25 kontor. Vi är certifierade av Great Place to Work och arbetar varje dag för att vara en av de bästa arbetsplatserna - inte bara i Sverige, utan i världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985499-2097142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talenom Redovisning AB
(org.nr 556556-1205), https://rekrytering.talenom.se
Bergavägen 1 D (visa karta
)
254 52 HELSINGBORG Arbetsplats
Talenom Sverige Jobbnummer
9999924