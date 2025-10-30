Senior Redovisningsexpert - Koncern Och Ifrs
Ekonomiavdelningen för koncernredovisning består av tretton engagerade medarbetare som ansvarar för koncernens finansiella konsolidering och för att tillhandahålla korrekt, aktuell och enhetlig finansiell data till både interna och externa intressenter.
Som Senior Redovisningsexpert inom koncernredovisning ansvarar du för att upprätta koncernens finansiella rapporter i enlighet med IFRS. Arbetet omfattar framtagning av den finansiella delen av årsredovisningen samt delårsrapporterna. Du deltar även i arbetet med den externa revisionen inom ditt ansvarsområde, rapportering till ägarstrukturer samt genomför koncernövergripande analyser.
Rollen innefattar också att ge rådgivning i IFRS-relaterade frågor samt att delta i digitaliserings- och förbättringsprojekt kopplade till koncernkonsolidering, redovisningsprocesser och styrning enligt IFRS.
Att arbeta inom koncernredovisning ger en bred kontaktyta inom organisationen, internationellt och tvärfunktionellt, samt en god helhetsbild av koncernens ekonomiska verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller redovisning samt flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, inklusive erfarenhet av koncernredovisning. Du har djup kunskap inom IFRS och vana att arbeta med koncernrapporter i en internationell företagsmiljö. Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är ett krav.
Du är positiv, flexibel och drivande med ett lösningsorienterat arbetssätt och tar ansvar för dina uppgifter. Du är strukturerad, kommunikativ och samarbetsinriktad, och har ett genuint intresse för redovisning och analys samt viljan att utvecklas inom dessa områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för redovisning och rapportering inom ditt område, inklusive månadsbokslut, analyser och underlag till extern rapportering.
Samarbeta med olika delar av organisationen för att säkerställa korrekt redovisning av affärshändelser.
Vara huvudkontakt gentemot externa revisorer.
Utföra ad hoc-analyser och bidra till kontinuerlig utveckling inom koncernrapportering och redovisningsstyrning.
Skicka in ditt CV på engelska.
Tillträde och ansökan
Uppdragsperiod: 24 nov 2025 - 12 maj 2026
Sista ansökningsdagen: 2025-11-04
Ort: Göteborg
Urval och intervjuer sker löpande!
