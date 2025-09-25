Senior Redovisningsekonom till snabbväxande företag!
2025-09-25
Är du en Senior Redovisningsekonom att lita på? Vår kund söker en driven person till ett interimsuppdrag på 6 månader i deras finance team, där du kommer arbeta med bokföring för den svenska marknaden. Är du redo för en ny utmaning på ett snabbväxande företag? Sök rollen idag!
OM TJÄNSTEN
Som Senior Redovisningsekonom kommer du att spela en central roll i vår kunds finansavdelning, med fokus på den svenska marknaden. Du kommer att arbeta med komplexa redovisningsprocesser i ett socialt och samarbetsinriktat team, där din expertis bidrar till noggrann finansiell rapportering och effektivitet.
Du erbjuds
Du erbjuds ett interimsuppdrag på sex månader hos ett snabbhandels- och leveransföretag, där du får möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö tillsammans med ett engagerat och drivet team.
Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ansvara för viktiga delar av redovisningen, inklusive bokslut, avstämningar och rapportering. Du kommer att säkerställa finansiell noggrannhet och följa upp interna och externa krav.
• Medverka i månads-, kvartals-, årsbokslut och revisioner
• Utföra balanskontoavstämningar i ADRA Balancer
• Hantera momsrapportering och tillhörande avstämningar
• Följa upp och stämma av lönebokföring
• Ansvara för fakturering och avstämning av koncerntransaktioner
• Stötta i rapportering till moderbolaget via Onestream
• Löpande rapportering och avstämning till Skatteverket
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis från Yrkeshögskola eller Universitet.
• Har minst tre års erfarenhet av självständigt redovisningsarbete.
• Är van att självständigt genomföra månadsavstämningar.
• Har erfarenhet av momsrapportering, löneavstämningar och intercompany-flöden.
• Behärskar både svenska och engelska mycket väl, i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av SAP eller andra ADRA Balancer.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad
• Proaktiv
• Initiativtagande
• Strukturerad
• Organiserad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
our client Ersättning
