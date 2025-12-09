Senior redovisningsekonom till Sigtuna
Bemannia AB (Publ.) / Redovisningsekonomjobb / Sigtuna
2025-12-09
Kombinerar analytisk skärpa, noggrannhet och bred regelverkskompetens för att skapa stabila och pålitliga ekonomiska processer. Med affärsförståelse, ansvarstagande och förmågan att driva förbättringar blir rollen en nyckelspelare för organisationens finansiella framgång!
Om uppdraget
Vi söker en senior redovisningsekonom till vår kund i Sigtuna för ett konsultuppdrag på heltid (40h/v) via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas starta 2026-01-05 och pågå till och med 2026-05-28. Arbetet kan utföras både på plats samt på distans till viss del efter överenskommelse.
Som senior redovisningsekonom arbetar självständigt och strukturerat med kvalificerade redovisningsuppgifter och bidrar med både analysförmåga och hög kvalitet i hela bokslutsprocessen. Rollen omfattar bland annat:
Årsbokslut
Avstämning av balanskonton
Framtagande av underlag till årsredovisning
Framtagande av uppgifter till Räkenskapssammandraget (RS)
Kvalitetssäkring av RS-underlag
Rapportering enligt SCB:s krav
Avstämning av interna mellanhavanden i kommunkoncernen
Upprättande av sammanställda räkenskaper i kommunkoncernen
Avstämning och dialog med kommunala bolag
Arbetet sker i nära dialog med redovisningschef, redovisningsstrateg och övriga kollegor på redovisningsenheten för att säkerställa korrekta leveranser och ett effektivt samarbete genom hela ekonomiprocessen.
Dina kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av redovisningsarbete
Dokumenterad erfarenhet av kommunal redovisning
Erfarenhet av årsbokslut och årsredovisning
Erfarenhet av koncernbokslut inom kommun eller bolagskoncern
God kunskap i kommunala regelverk såsom:
Kommunal redovisningslag
Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Meriterande
Erfarenhet av rapportering av RS
Erfarenhet av ekonomisystemet Raindance
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärne upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-12-16.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin Bruzelius, martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
