Senior Redovisningsekonom till Prenax
2025-11-14
Har du erfarenhet av redovisning? Vill du vara med på en förändringsresa med stora utvecklingsmöjligheter i en familjär atmosfär med hjälpsamma kollegor? Då kan det här vara rollen för dig!
Prenax är den enda prenumerationsagenten och upphandlingspartnern som täcker in tre områden: specialistkompetens inom företags-, akademisk och offentlig sektor, med ett globalt team med omfattande kunskap och erfarenhet av att integrera kunders olika affärssystem. Med Prenax tjänst får kunden en kontakt för sina indirekta inköp som tex prenumerationer och medlemskap.
Ansvarsområde och arbetsuppgifter som senior Redovisningsekonom Prenax erbjuder en spännande nordisk redovisningsroll, där personen kommer att arbeta med bolagets filialer i Norden. Rollen är bred och innefattar alltifrån löpande redovisning till delaktighet i rapportering, budget- forecast process, skatt- och mer komplicerade redovisningstekniska frågor. Man kommer arbeta nära den nordiska CFO:n och tillsammans arbeta för att upprätthålla god kontroll, complicance och effektiva arbetsprocesser.
Du kommer bland annat arbeta med:
Månadsbokslut/årsbokslut
Delaktig i rapportering till moderbolag
Rapportering till myndigheter
Revision samt upprättande av årsredovisning och deklarationer
Intercompany fakturering och avstämning
Valutaomvärdering samt valutahandel
Behjälplig i budget- och forecast arbete
Momshantering däribland nordisk momshantering (redovisning, trepartshandel, intrastat, periodisk sammanställning, rapportering till myndighet)
Involverad i skatterelaterade frågor
Involverad i frågor kring filialstruktur
Delaktig och drivande i diverse pågående förbättringsprojekt inom avdelningen ex. relaterat till intern kontroll, effektivisering samt förbättringar i affärssystemet.
Erfarenhet och kvalifikationer Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet av redovisning. Du har en akademisk utbildning inom ekonomi eller liknande och har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
Som person gillar du att vara i en föränderlig miljö och drivs av att utvecklas. Du är ansvarstagande och arbetar strukturerat. Vidare trivs du i en roll som en del av ett team samtidigt som du är bekväm med att arbeta självständigt och prestigelöst.
Mer om rollen
Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse - urval sker löpande.
Möjlighet att arbeta på distans 1 dag i veckan.
Tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Placering: Kista.
