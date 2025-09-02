Senior Redovisningsekonom till kortare interimsuppdrag
Är du en fena på redovisning och ute efter ett kortare interimsuppdrag? Vi på Vindex är just nu på jakt efter en senior redovisningsekonom till ett interimsuppdrag hos vår kund. Uppdraget pågår i ungefär tre månader, med start så snart som möjligt.
Placering: Centrala Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande arbete med att kvalitetssäkra bokföringen
Organisera upp avstämningar
Kontinuerlig dialog med personer i organisationen
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en universitetsexamen inom ekonomi eller motsvarande. Du har flera års arbetslivserfarenhet av redovisning för större bolag (K3). Det är meriterande om du har systemerfarenhet av Business Central. Vidare så har du en god kommunikationsförmåga och är flytande i svenska som engelska, i tal och skrift.
Som person är du lösningsorienterad med förmåga att snabbt skapa förståelse för nya arbetssituationer. Du drivs av att arbeta självständigt samtidigt som du mer än gärna engagerar dig i tvärfunktionella projekt tillsammans med andra.
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange referensnummer KDRE2959. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Kajsa Dahlberg (kajsa.dahlberg@vindex.se
, 073-525 12 70) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vindex tillsätter koncernredovisare i Stockholm. Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.
E-post: kajsa.dahlberg@vindex.se Omfattning
