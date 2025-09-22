Senior redovisningsekonom till Foodora!
2025-09-22
Är du en erfaren redovisningsekonom som söker ett spännande uppdrag? Vi letar nu efter en senior redovisningsekonom till ett sex månader långt uppdrag med fokus på redovisning för den svenska marknaden. Här får du chansen att arbeta brett med bokslut, rapportering och avstämningar i en dynamisk miljö - tillsammans med ett engagerat och internationellt team.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en senior redovisningsekonom till hemleveransjätten Foodora, som är ett snabbväxande företag inom quick commerce och hemleverans, med verksamhet i flera europeiska länder. Foodora ingår i en global koncern som är en ledande aktör inom lokal leverans och verksam i över 70 länder världen över. Du utgår från kontoret beläget i Stockholm, med möjlighet till distansarbete två dagar per vecka.Arbetsuppgifter
I rollen som senior redovisningsekonom kommer du att arbeta med redovisning för den svenska marknaden. Du ansvarar för bokslutsarbete, löpande rapportering, moms och avstämningar samt stödjer koncernrapporteringen. Rollen innebär även tätt samarbete med interna funktioner, inklusive ett shared service center utomlands.Dina arbetsuppgifter
Medverka i månads-, kvartals- och årsbokslut samt revisionsarbete
Utföra balanskontoavstämningar i ADRA Balancer
Hantera momsrapportering och tillhörande avstämningar
Följa upp och stämma av lönebokföring
Ansvara för fakturering och avstämning av koncerninterna transaktioner
Stötta i rapportering till moderbolaget via OneStream
Löpande rapportering och avstämning till Skatteverket
Dina egenskaper
För att trivas i rollen som senior redovisningsekonom ser vi gärna att du är lösningsorienterad, proaktiv och inte rädd för att ta initiativ. Du har förmågan att prioritera och kan lyfta blicken för att se helheten. Du värdesätter gott samarbete, sätter laget före jaget och bidrar till en positiv stämning på jobbet. Att du dessutom är både strukturerad och organiserad gör dig till en viktig del av teamet.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning från exempelvis yrkeshögskola eller universitet
Minst tre års relevant erfarenhet från att arbeta självständigt med redovisning
Utföra månadsavstämningar på egen hand
Erfarenhet av arbete med Intercompany-flöden samt avstämning av lönebokföring
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av SAP eller ADRA Balancer Tjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i sex månader. Start så snart som möjligt.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Axel Trobeck som kan nås på mejl axel.trobeck@perido.se
. De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35460 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
