Senior Redovisningsekonom sökes
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Katrineholm
2025-11-08
Vår kund är ett innovativt företag inom livsmedelsbranschen som befinner sig i en spännande tillväxtfas. Här blir du en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och en öppen, framåtlutad kultur. Ansök redan idag, då vi går igenom ansökningar löpande!
OM TJÄNSTEN
Som redovisningsekonom spelar du en nyckelroll i att stärka vår kunds interna ekonomikompetens under en expansiv tillväxtfas. Du kommer att vara VD:s högra hand i ekonomiska frågor, ansvara för den löpande redovisningen och aktivt bidra till att effektivisera och automatisera ekonomiprocesser. Rollen innebär att du är ensam inom ditt område internt och därmed får stort eget ansvar och möjlighet att driva förändring.
Du erbjuds
• En central roll i ett innovativt företag, där du får möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen framåt. Du blir en del av ett engagerat team med en öppen företagskultur och högt i tak, där din insats verkligen gör skillnad
• En flexibel roll på 40% som ger en möjlighet att kombinera med andra uppdrag
Dina arbetsuppgifter
• Agera kvalificerat bollplank inom redovisning till VD och personal
• Driva utvecklingsarbete för att förbättra ekonomiska processer
• Självständigt ansvara för löpande bokföring, skatt, moms och lönehantering
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från arbete som redovisningsekonom
• Har ett intresse för eller förmåga att driva utvecklings- och förbättringsarbete med stort ägarskap
• Har god kunskap av affärssystemet Fortnox
• Har körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till kontoret
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av automatiseringsprojekt eller integrationer mot andra system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
