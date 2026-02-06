Senior Redovisningsekonom, konsultuppdrag Epiroc
2026-02-06
Jefferson Wells söker nu två seniora redovisningsekonomer för konsultuppdrag hos Epiroc i Örebro. Uppdragen är på heltid med start snarast möjligt och sträcker sig till och med slutet av juni, med möjlighet till eventuell förlängning beroende på behov.
Placering är i Örebro, Stockholm eller Kalmar med viss möjlighet till hybridarbete på sikt. Verksamheten befinner sig i en utvecklings- och förändringsfas, vilket ställer höga krav på självständighet, struktur och gedigen redovisningskompetens.
Om rollen
I rollen arbetar du med kvalificerad redovisning och fungerar som en viktig specialist och stöd till organisationen. Rollen innebär inget personalansvar men ett stort funktionellt ansvar och nära samarbete med både interna och externa intressenter i en internationell koncernmiljö.

Dina arbetsuppgifter
* Löpande redovisning på avancerad nivå
* Månads-, kvartals- och årsbokslut
* Medverkan i och ansvar för årsredovisningsprocessen
* Tillämpning och tolkning av IFRS samt svensk redovisningsstandard K3
* Säkerställande av korrekt legal-, skatte- och myndighetsrapportering
* Kvalitetssäkring av redovisning och finansiella flöden
* Arbete i ERP-system, främst M3 alternativt SAP
* Stöd till verksamheten i redovisnings- och regelverksfrågorKvalifikationer
* Kandidatexamen inom ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande
* Minst fem års erfarenhet i en liknande roll
* Erfarenhet från större bolag och/eller multinationell koncernmiljö
* Mycket goda kunskaper inom IFRS
* God förståelse för svensk redovisning K3 samt legal och skattemässig rapportering
* Erfarenhet av ERP-system, gärna M3 eller SAP
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Dina personliga egenskaper
Du är självgående, strukturerad och noggrann. Du har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt och trivs i en miljö där förändring pågår. Du är trygg i din kompetens, tar egna initiativ och bygger goda relationer både internt och externt. Du är en lagspelare som trivs i en internationell och professionell miljö.Övrig information
Uppdragen är på heltid med start snarast och pågår till och med slutet av juni. Uppdragen omfattas av bakgrundskontroll. Uppdragen utförs som konsultuppdrag via Jefferson Wells.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontaktperson är Malin Löf, Jefferson Wells
malin.lof@jeffersonwells.se
Jefferson Wells

Kontakt
