Senior Redovisningsekonom JLM
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Lund Visa alla redovisningsekonomjobb i Lund
2025-09-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Lund
, Staffanstorp
, Kävlinge
, Malmö
, Landskrona
eller i hela Sverige
JLM har snart 50 års erfarenhet av installationer under mark och är generalagent för DitchWitch, American Augers, Trencor, Subsite, Hammerhead, Dupagro, HÄNY och Baroid. JLM bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Polen och Ukraina samt har även Norge som vårt försäljningsområde. Företaget grundades i början av 1970-talet och har sedan starten varit leverantör av specialmaskiner för entreprenörer som arbetar med installationer under mark. Sedan ca 30 år har fokus legat på styrd borrning.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Vill du arbeta i ett familjärt företag med en prestigelös kultur där vi har roligt på jobbet?
Som redovisningsekonom hos JLM får du möjlighet att vara en del av en dynamisk och nära verksamhet där arbetsglädje, samarbete och korta beslutsvägar är nyckeln till vår framgång. Vi söker nu en engagerad och erfaren redovisningsekonom som vill växa tillsammans med oss i en spännande tillväxtresa. Som redovisningsekonom hos oss kommer du att spela en central roll i vårt ekonomiteam, där du ansvarar för en bredd av arbetsuppgifter - från löpande redovisning till bokslut och rapportering. Du får stort eget ansvar och möjligheten att påverka och förbättra våra processer. I december flyttar vi in i nybyggda lokaler i Staffanstorp.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning, inklusive kund- och leverantörsreskontra
• Kontoavstämningar, kostnadsuppföljningar, likviditetsprognoser
• Månads- och årsbokslut
• Fakturering samt uppföljning av maskin-, reserv & slitdelsförsäljning samt service
• IC-fakturering mellan våra bolag i Sverige och Danmark
• Kontroll och analys av marginaler och lönsamhet per produktområde
• Administration och utveckling av lagerprocesser med fokus på digitalisering och effektivisering
• Behjälplig i framtagande av styrelsematerial
• Ovanstående uppgifter avser både JLM Scandinavia AB samt ett mindre dotterbolag i Danmark
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom redovisning och flera års erfarenhet av en liknande roll, helst i en internationell koncernmiljö där du har arbetat med redovisning och rapportering för ett eller flera dotterbolag. Du är trygg i din kompetens och har ett öga för både detaljer och helheten, vilket hjälper dig att skapa god överblick och insikter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av redovisning inom lager, frakt och produktion, eller att du har ett intresse för att lära dig mer om dessa områden. Erfarenhet av större ERP-system är också ett stort plus. Du behöver vara flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift, samt ha gedigen Excelvana.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är prestigelös, nyfiken samt drivs av att påverka och förbättra. Du är även relationsskapande, kommunikativ och trivs med att stötta andra samt förklara ekonomi för icke-ekonomer. Som person behöver du vara strukturerad och analytisk samt alltid sträva efter lösningar för ett bättre sätt att göra saker genom ett affärsdrivet tänk. Då vi är ett litet team lägger vi stor vikt vid personlighet.
Vad erbjuder vi
Hos oss på JLM får du arbeta i en varm och jordnära miljö där avståndet mellan individer och avdelningar är kort. Du kommer att ingå i ett litet tight ekonomiteam med en ekonomiassistent, två redovisningsekonomer, samt CFO. Vi erbjuder en roll där du kan påverka och bidra till företagets fortsatta framgång.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med SJR. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Annie Höjman via annie.hojman@sjr.se
. Vi genomför intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Vi använder arbetspsykologiska tester för att säkerställa en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess. Din ansökan ska inte innehålla känsliga personuppgifter. Eventuella bakgrundskontroller kan komma att genomföras i slutskedet av rekryteringen.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2025/09/Bild.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9495434