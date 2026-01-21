Senior redovisningsekonom i Stockholm
2026-01-21
Rollen som senior redovisningsekonom kräver analytisk skärpa, god affärsförståelse och hög kvalitet i det finansiella arbetet. Arbetet innebär att ta fram tillförlitliga underlag och fungera som ett kvalificerat stöd i frågor kring planering, prognoser och uppföljning.
Om uppdraget Vi söker en senior redovisningsekonom på heltid till vår kund i Stockholm för ett konsultuppdrag via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas påbörjas 9 februari och pågå till och med 9 augusti, med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är mån-fre 9-17 med möjlighet till distansarbete någon dag i veckan anpassat utifrån verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter
Fungera som ekonomisk controller och ge stöd åt verksamhetens chefer med fokus på ekonomiska planering, prognostisering och uppföljning. Stötta flera chefer i verksamheten med löpande ekonomiarbete. I arbetet ingår sammanställning och analys av ekonomiskt utfall månadsvis, ekonomisk prognos och analys vid två tillfällen under våren, samt agera rådgivande inom ekonomiområdet.
Utöver detta så ingår att vara bidragande i att utveckla arbetssätt inom ekonomifunktionen, samt bidra i dokumentation av rutiner och instruktioner.
Ekonomisk planering
Ekonomisk prognostisering
Rapportskrivning
Framtagande av prestationsmaterial
Löpande rådgivning inom ekonomihanteringPubliceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi
Minst 5 års erfarenhet av ekonomiarbete
Erfarenhet av budgetering
Ekonomisk prognos
Rapportering och analys av ekonomiskt utfall
Kvalitetssäkring av ekonomiskt utfall
Aktuell erfarenhet av ekonomiskt arbete inom statlig myndighet
Kunskap om statlig redovisning och redovisningsprinciper
Goda kunskaper i excel
Goda kunskaper i ekonomisystemet UBW/Agresso
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-01-29.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7089947-1801467".
