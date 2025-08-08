Senior Redovisningsekonom
2025-08-08
Vill du vara med på vår resa? Som den ledande mobilitetspartnern i Norden arbetar vi kontinuerligt med att utveckla nya mobilitetslösningar som underlättar din vardag. Genom att kombinera erfarenhet av parkeringstjänster med vår banbrytande kunskap om bildelning - utvecklar vi omfattande laddningsverk för elbilar, effektiva mobilitetshubbar, nya digitala tjänster och fortsätter utöka vår flotta av elfordon.
Är du en erfaren redovisningsekonom som vill ta nästa steg i karriären? Välkommen till Aimo Park - där ditt engagemang gör skillnad.
Aimo Park är i en spännande fas och vi söker nu en Senior Redovisningsekonom som vill vara med och driva vårt redovisningsteam framåt. Hos oss får du arbeta i en central roll med hög påverkansgrad, där du bidrar till att forma framtidens finansiella processer. Här kombineras stabilitet med utveckling, struktur med innovation - hos oss får du ständig möjlighet att utvecklas och fördjupa dina kunskaper.
Om rollen
Som Senior Redovisningsekonom på Aimo Park är du med och säkerställer att redovisningen håller hög kvalitet och uppfyller såväl interna som externa krav. Du ansvarar för bokslutsarbete, utvecklar och förbättrar våra finansiella processer och bidrar aktivt till att effektivisera arbetssätt inom redovisning.
Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom finans och andra delar av verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bokslutsarbete såsom periodiseringar, reserveringar och avstämningar
Hantering av moms- och skattefrågor inklusive deklarationer
Driva och delta i projekt med fokus på automatisering
Bokföring av lönerelaterade kostnader och personalreserveringar
Hantering av anläggningstillgångar
Upprättande av årsredovisningar och rapportering till myndigheter och moderbolag
Nyckelperson vid årsbokslutets revision samt kontaktperson för våra revisorer
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
Universitets- eller högskoleutbildning inom finans och redovisning
Minst 5 års erfarenhet inom redovisning på relevant nivå
Breda kunskaper inom redovisning, moms och beskattning
Goda systemkunskaper och en stark känsla för struktur
Vana att arbeta i Excel och övriga Office-paketet
Mycket god svenska och engelska i både tal och skrift
Du är pedagogisk och har ett genuint intresse för att dela med dig av kunskap till mer juniora kollegor
Framför allt är du en nyfiken, analytisk och lösningsorienterad person som gillar att jobba både självständigt och i team. Du är prestigelös, kommunikativ och trivs i en miljö där saker rör sig framåt.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt - och samtidigt växa i din yrkesroll? Då vill vi gärna höra från dig! Publiceringsdatum2025-08-08
Vi vill forma hur människor och produkter förflyttar sig.
Genom att jobba med miljövänliga innovationer kan vi påskynda övergången till hållbara mobilitetslösningar med fokus på våra huvudkoncept: Aimo Park, Aimo Share och Aimo Charge.
Vi använder den snabba tekniska utvecklingen för att fortsätta vara en central del i att skapa smartare städer och blomstrande landsbygdsområden, samtidigt som vi erbjuder tillgängliga mobilitetslösningar som sömlöst kan integreras i våra dagliga liv.
Vi finns i Sverige, Norge och Finland med huvudkontor i Stockholm. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Aimo Park Sweden AB
(org.nr 556553-5548), https://www.aimo.se Arbetsplats
Aimo Jobbnummer
9451265