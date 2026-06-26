Senior Quality Specialist till Solna
Adecco Sweden Aktiebolag / Laborantjobb / Stockholm Visa alla laborantjobb i Stockholm
2026-06-26
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Vill du arbeta med produkter som faktiskt gör skillnad i människors vardag – varje dag? Nu finns chansen att kliva in i en nyckelroll inom kvalitet i en global organisation som ligger i framkant inom medicinteknik och digital hälsa. Du blir en del av en verksamhet som utvecklar innovativa lösningar för diabetesvård – teknik som används av miljontals människor världen över och som förändrat hur kroniska sjukdomar hanteras. Nu är vi på jakt efter en Senior Quality Specialist att förstärka vår kunds team med i Solna!
Bolaget har verksamhet i över 160 länder och en lång historia av innovation inom medicinteknik, diagnostik och läkemedel. Det skandinaviska kontoret i Solna är ett kommersiellt nav med cirka 20–25 medarbetare inom marknad, supply chain och partnerskap – allt i en dynamisk och internationell miljö. Som senior quality specialist har du dina närmsta kollegor utspridda i våra grannländer Norge, Danmark och Finland så mycket av samarbetet och upplärning sker digitalt.
Om rollen
Som Senior Quality Specialist kommer du att stötta och bidra till kvalitetssystemet inom Diabetes Care i EMEA-regionen. Rollen är operativ och innebär ett nära samarbete med både lokala och internationella funktioner, såsom supply chain, marknad och regulatoriska team.
Du kommer bland annat att:
Stötta implementation och underhåll av kvalitetssystem (MIMS/QS)
Koordinera och delta i interna och externa revisioner
Arbeta med kvalitetsprocesser såsom CAPA, leverantörsstyrning, dokumenthantering och avvikelsehantering
Säkerställa att verksamheten följer regulatoriska krav och interna riktlinjer
Stötta utbildningsinsatser inom kvalitet för organisationen
Bidra i kommersiella projekt ur ett kvalitetsperspektiv (t.ex. lanseringar, partnerskap och upphandlingar)
Delta i förbättrings- och implementeringsprojekt inom kvalitet
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en reglerad miljö och som har erfarenhet av kvalitetsarbete, gärna inom medicinteknik, läkemedel, life science eller annan liknande bransch (exempelvis automotive).
För att vara aktuell för rollen ska du ha:
Kandidatexamen med naturvetenskaplig/teknisk inriktning (t.ex. laboratorietekniker, biologi, kemi, farmaci, life science, ingenjör) eller närliggande område. Annan utbildning är acceptabel i kombination med relevant erfarenhet, till exempel inom processkoordinering, teknisk analys, kvalitetsarbete eller supply chain, med minst 5 års erfarenhet i en liknande roll.
2–3 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom medicinteknik-, diagnostik- eller läkemedelsindustrin (kommersiell verksamhet, produktion eller FoU-verksamhet) / kliniskt laboratorium / myndighet / branschorganisation etc., eller liknande erfarenhet.
Erfarenhet av att hantera/stötta QS-element såsom CAPA, leverantörsstyrning, hantering av produktavvikelser etc.
Har grundläggande kunskap om internationella kvalitetssystem och standarder för medicintekniska produkter, såsom ISO 13485, ISO 9001 etc.
Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Goda kunskaper i användning av dator och affärs-/teknisk programvara (t.ex. Microsoft Office).
Erfarenhet av att arbeta i internationell miljö/projekt är meriterande.
Det här initialt ett konsultbehov på sex månader för att förstärka teamet under en sjukfrånvaro. Vi ser just nu över möjligheten att det här kan bli ett uppdrag där kunden tar över anställningen efter uppdragslängdens slut!
För att passa in i rollen ska du ha mycket god yrkeserfarenhet inom just quality management och vi ser helst att du har arbetat i en reglerad miljö som styrts av strikta reglementen och att du trivs i det! Då ditt närmsta team inte sitter i Sverige är det också viktigt att du är trygg i, och trivs med att, skapa dina egna personliga nätverk på en ny arbetsplats och att du kan prestera väl under omständigheterna att ha en chef som leder på distans.
Låter det här intressant? Skicka in din ansökan omgående då vi har löpande urval kan rollen tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Solna Kontakt
Consultant Manager
Fredrik Löfgren Fredrik.Lofgren@adecco.se Jobbnummer
9980739