Senior QP Specialist
Technogarden AB / Biomedicinjobb / Malmö Visa alla biomedicinjobb i Malmö
2026-07-06
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Sever Pharma Solutions är en kontraktsutvecklare och tillverkare specialiserad på högpotenta läkemedel. Huvudkontoret i Malmö har utvecklat och tillverkat läkemedel sedan närmare 50 år enligt de höga krav som ställs på läkemedelsföretag. Våra kunder är allt från stora globala till mindre läkemedelsföretag och vi har drygt 320 anställda i Malmö och USA.
Vill du vara en viktig nyckelperson i en växande, internationell organisation där kontinuerlig förbättring och patientsäkerhet är ledord? Vi söker nu en erfaren och engagerad, senior QP Specialist som kan vara del i Sever Pharma Solutions fortsätta tillväxt och därmed är beredd att bidra med din kunskap till fortsatt utveckling och stärkt kvalitetskultur i en organisation i förändring.
Kvalitetsavdelningen som du kommer att tillhöra, består av ett 50-tal personer och du kommer att rapportera direkt till VP Director Quality. Du kommer också att ha nära samarbete med ytterligare en erfaren QP.
Om rollen
Som QP har du en central och självständig roll med ansvar för att säkerställa att tillverkade läkemedelsprodukter uppfyller gällande GMP-krav, regulatoriska krav och interna kvalitetsstandarder innan certifiering och frisläppning.
Rollen innebär nära samarbete med QA, QC, produktion och andra tvärfunktionella grupper i verksamheten.
Dina ansvarsområden
Certifiera och frisläppa tillverkade läkemedelsbatcher i enlighet med gällande GMP och regulatoriska krav
Säkerställa att råvaror, förpackningsmaterial och färdiga produkter har testats och godkänts enligt fastställda specifikationer
Granska och godkänna avvikelser, förändringar, CAPA och kvalitetsrelaterade utredningar
Säkerställa efterlevnad av europeiska och internationella regulatoriska krav, inklusive krav från Läkemedelsverket, EMA och FDA
Bidra till utveckling och förbättring av kvalitetsprocesser och kvalitetskultur
Din bakgrund och erfarenhet
Du har en akademisk examen inom farmaci, kemi, biomedicin eller liknande på Master nivå
Du har flera års erfarenhet som Quality Assurance specialist men gärna även inom andra kvalitetsrelaterade uppgifter i en GMP styrd verksamhet
Du är certifierad QP av läkemedelsverket och har flerårig erfarenhet inom internationell läkemedelsindustri och uppfyller Läkemedelsverkets standard HSLF-FS 2021:102
Du har ett agilt arbetssätt och kan prioritera dina arbetsuppgifter och du är en god och tydlig kommunikatör
Tidigare erfarenhet av steril tillverkning inom läkemedelsindustrin är meriterande
Du talar och skriver svenska och engelska flytande
Som person är du trygg, van att arbeta självständigt och har förmåga att fatta egna beslut grundade på din kunskap och dina erfarenheter. Du driver dina projekt effektivt och med ständig förbättring som mål. Du har mycket god samarbetsförmåga samt integritet i din roll. Du trivs i en utvecklande miljö där förändrings- och förbättringsarbete är en del av vardagen. Du är noggrann, strukturerad och har ett utpräglat kvalitetsmedvetande som genomsyrar dina handlingar. Du kommer att vara en viktig del i ett mycket trevligt gäng i en stimulerande miljö där du får ta del av nya utvecklingsprojekt som ofta blir verklighet i form av state-of-the art läkemedel.
Vi ser fram emot att få berätta mer om tjänsten och Sever Pharma Solutions! Tveka inte att höra av dig för mer information eller för att få svar på dina frågor. Vi kommer att granska ansökningarna löpande. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189), https://www.severpharmasolutions.com/
215 32 MALMÖ Arbetsplats
Sever Pharma Solutions Kontakt
Affärsområdeschef Life Science
Carolina Pankarz Bernro carolina.pankarz.bernro@technogarden.se +46730981310 Jobbnummer
9994476