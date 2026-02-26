Senior QC-laboratorieingenjör
Senior QC-laboratorieingenjör till globalt läkemedelsföretag i Uppsala
Är du en erfaren laboratorieingenjör med ett skarpt öga för kvalitet och en passion för modern bioteknik? Just nu söker vi på Randstad en Senior QC-laboratorieingenjör för ett konsultuppdrag hos en av våra spännande kunder i Uppsala. Här får du chansen att arbeta med banbrytande teknik som revolutionerar utvecklingen av vacciner och nästa generations mediciner.
Om verksamheten
QC-avdelningen består av cirka 25 medarbetare där tester genomförs enligt cGMP i ett modernt utrustat laboratorium. Teamet ansvarar för kvalitetskontroll av allt från råmaterial och intermediat till slutprodukter och stabilitetsstudier. Verksamheten präglas av innovation och en stark pipeline av utvecklingsprogram.
Om rollen
Som Senior laboratorieingenjör har du en viktig funktion på QC-avdelningen. Uppdraget startar så snart som möjligt och sträcker sig fram till 2026-12-31. Arbetet utförs på plats i Uppsala.
Om Randstad
Som konsult hos Randstad är du en del av vårt nätverk och får tillgång till spännande möjligheter hos attraktiva arbetsgivare. Vi värdesätter din kompetens och erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Ansökan Sista dag att ansöka är 12/3, urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att ansöka redan idag.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via post eller e-mail.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra planerade QC-analyser på startmaterial, intermediat, färdiga produkter samt stabilitetsstudier.
Granska och rapportera analytiska resultat för release av material och produkter.
Granska och rapportera resultat från stabilitetsstudier.
Hantera QC-prover och säkerställa korrekt provlagring.
Ansvara för allmänna laboratorieuppgifter såsom rengöring, hantering av referensstandarder och dokumentation.
Underhålla och uppdatera arbetsinstruktioner och SOP:ar.
Delta i QC-relaterade utredningar samt agera representant i projekt.
Arbeta aktivt med ständiga förbättringar inom QC-verksamheten.KvalifikationerProfil
Vi söker en utpräglad lagspelare med fokus på kvalitet och leverans. Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbete inom laboratoriemiljö.
Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin.
Mycket god förståelse för och erfarenhet av arbete enligt cGMP.
Erfarenhet av eller goda kunskaper inom HPLC.
Du kommunicerar flytande på både svenska och engelska i tal och skrift.Om företaget
