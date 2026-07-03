Senior QC Analytiker till BioInvent
Technogarden AB / Kemistjobb / Malmö Visa alla kemistjobb i Malmö
2026-07-03
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BioInvent är ett bioteknikföretag i klinisk fas som upptäcker och utvecklar nya, unika immunmodulerande antikroppar för behandling av cancer i olika pågående kliniska Fas 1 / 2 prövningar för behandling av hematologisk cancer och solida tumörer. Företagets validerade, patenterade F.I.R.S.T teknologiska plattform både identifierar och behandlar tumören samt därtill sammanhållande antikroppar och genererar därmed flera nya immunmodulära kandidater som kan bidra till företagets egen pipeline inom klinisk utveckling och därmed också bistå till licensiering och nya samarbetsmöjligheter.
Technogarden har förmånen att bistå BioInvent International AB med att finna en erfaren och självgående QC analytiker/ingenjör för ett konsultuppdrag som eventuellt kan övergå i en tillsvidareanställning.
Företagets intäkter härrör från forskningssamarbeten och licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag såväl som från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets fullt integrerade tillverkningsenhet.
Quality Control avdelningen består av 11 medarbetare och fungerar som QC labb för företagets egna produkter men även för analyser för kunders räkning. Vi söker dig som är genuint intresserad av ett varierande analysarbete med kvalificerade analysmetoder. Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Kemiska och fysikaliska analyser av BioInvents och externa kunders antikroppsprodukter för klinisk fas. Datahantering och rapportering.
IPC-, release- och stabilitetsanalyser.
Validering av analysmetod inklusive planering, datautvärdering och rapportering.
Dokumenthantering i form av uppdatering av metoder och instruktioner.
Allt arbete sker enligt GMP och en omfattande intern träning sker innan behörighet ges för respektive arbetsuppgift.
Kvällsarbete förekommer vid enstaka tillfällen under året. KvalifikationerKvalifikationer
Analytisk kemist eller motsvarande på universitetsnivå
Erfarenhet av analysarbete på GMP-reglerat laboratorium
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Stor noggrannhet och förmåga att planera eget arbete i samarbete med kollegor
Erfarenhet av HPLC och/eller kapillärelektrofores/ELISA
Meriterande
Erfarenhet av proteinanalys
God metodvalideringskunskap inklusive statistisk utvärdering
Rapportskrivning på engelska
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg person med ett genuint intresse för ditt yrke som har lätt för att samarbeta med andra men samtidigt tar stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Produkter under utveckling innebär överraskningar och avvikelser, vilket du är uppmärksam på. Du har kunskap och förmåga att lösa problem och utmaningar på egen hand samtidigt som du är kommunikativ och vet när det är aktuellt att be om hjälp. Du är noggrann och sätter en heder i att leverera i tid. Du är lojal mot dina kollegor och beredd att vara på arbetet on-site för att dela kunskap, bidra till arbetsgemenskapen i en effektiv och trevlig grupp.
Tjänsten är initialt en konsulttjänst hos med möjlighet till tillsvidaretjänst hos BioInvent.
Vi berättar gärna mer om tjänsten och ser fram emot att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
BioInvent Kontakt
Affärsområdeschef Life Science
Carolina Pankarz Bernro carolina.pankarz.bernro@technogarden.se +46730981310 Jobbnummer
9992419