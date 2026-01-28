Senior QA Engineer - konsultuppdrag inom R&D (Linköping)
2026-01-28
Som konsult arbetar du som produktutvecklare i ett erfaret utvecklingsteam med många seniora kollegor. Teamets fokus ligger främst på frontend och webbaserade lösningar. Det finns inga renodlade testroller i teamet, vilket innebär att du - parallellt med utvecklingsarbetet - har det huvudsakliga QA-ansvaret.
Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa kvalitet i hela utvecklingskedjan och bidra till att vidareutveckla arbetssätt och metoder kring test och kvalitet.
Uppdraget genomförs på plats på kundens kontor i Linköping och är en viktig del av kundens fortsatta produktutveckling inom R&D software.
ArbetsuppgifterI rollen förväntas du bland annat att:
Säkerställa hög kvalitet i teamets leveranser genom teststrategi, testdesign och testautomatisering
Arbeta hands-on med utveckling och test av webapplikationer
Ta ett övergripande QA-ansvar i utvecklingsteamet
Fungera som teamets representant i QA- och testnätverk, både lokalt i Linköping och i Lund
Bidra till förbättrade arbetssätt kring kvalitet i ett modernt utvecklingsflöde
KravSenior erfarenhet av utveckling och test av webapplikationer
Mycket goda kunskaper i TypeScript och React
Erfarenhet av moderna testramverk, exempelvis Playwright, Vitest, Jest eller motsvarande
Förmåga att ta ett helhetsansvar för QA i ett utvecklingsteam
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav)
MeriterandeErfarenhet av modulfederering i frontendapplikationer
Erfarenhet av AI-stödd utveckling och hur AI-verktyg kan användas i utvecklings- och testarbete
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
