Senior Python utvecklare till stor bank i Stockholm!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med spännande projekt inom finans och IT? Vi söker en driven och självgående person till ett viktigt projekt för utveckling av kreditriskmodeller och kapitalberäkningsramverk till en av Europas största banker. Skicka in din ansökan idag, vi rekryterar med löpande urval.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som Senior Python utvecklare kommer du att vara en central del i ett av de mest strategiska projekten inom en stor finansinstitution i Norden. Du kommer att utveckla och implementera lösningar för kreditriskhantering och kapitalberäkning, och arbeta nära produktteamet för att förstå och omvandla krav till praktiska lösningar samt självständigt leda features och aktiviteter.
Denna position ger dig möjligheten att vara delaktig i och bidra till ett av de viktigaste programmen för finansinstitutionen.
Du erbjuds
En spännande roll där du får chansen att växa och arbeta med moderna teknologier samt vara en del av Nordens största finansiella koncern och en av Europas största banker.
Du får möjlighet att ansluta dig till ett globalt team av experter och utveckla dina färdigheter som Python-utvecklare inom finanssektorn.
Möjligheten att utvecklas och ta nästa steg i din karriär, samtidigt arbetar du på ett globalt företag som värdesätter en hållbar arbetsplats, balans mellan arbete och fritid med möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan, samt en mångfaldig arbetsmiljö.
En engagerad konsultchef från Academic Work som stödjer och coachar dig i din karriärutveckling.Dina arbetsuppgifter
För att bli framgångsrik i rollen som Senior Python utvecklare behöver du förstå kraven och självständigt arbeta med att designa och implementera lösningar. Du förväntas självständigt driva features och större aktiviteter och på så vis ta ägandeskap för att driva produkten.
Leda större aktiviteter och agera som expert inom produkten.
Utveckla och designa lösningar för produkten.
Arbeta tätt med produktledning för att förstå och definiera krav.
Utveckla Python-programvara med hjälp av bibliotek som Pandas och Polars.
Vi söker dig som
5-7 års erfarenhet av Python-programmering, senaste 2-3 projekten inom Python.
Erfarenhet av bibliotek som Pandas och Polars.
Erfarenhet av API:er, orkestrering och cache-tekniker.
Förmåga att arbeta självständigt och leda stora aktiviteter och projekt.
Erfarenhet av att arbeta med lösningar på molnplattformar.
Flytande i engelska i både tal och skrift då du ingår i ett globalt team
Giltigt arbetstillstånd för att kunna påbörja tjänsten så snart som möjligt.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med kreditriskmodeller (IRB).
Talar ett nordisk språk som Svenska, Norska, Danska eller Finska då du kommer ha team kollegor i de nordiska länderna.
Erfarenhet av bank eller finans
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UMBDW0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9783123