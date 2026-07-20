Senior psykiatriker med utbildnings-, handlednings- och utvecklingsuppdrag
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri / Läkarjobb / Hudiksvall Visa alla läkarjobb i Hudiksvall
2026-07-20
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Psykiatriska mottagningen ansvarar för att i den öppna psykiatriska vården bedriva insatser som främjar hälsa och ger ökad livskvalitet. Behandlingsmetoderna skall vara evidensbaserade och utbudet skall vara mångsidigt. Verksamheten skall präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och goda resultat. Du kommer att arbeta i ett team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, rehabiliteringskoordinator och medicinska sekreterare. Mottagningen består av flera olika team vilket bjuder vissa möjligheter till att anpassa arbetsuppgifterna utifrån särskilda kompetenser och intressen att specialisera sig.
Vi vill skapa Sveriges mest attraktiva utbildningsmiljö för psykiatriker. Därför söker vi dig som vill vara med och bygga en kultur där lärande, kvalitet och utveckling står i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren specialist i psykiatri som vill använda sin kompetens för att utveckla både människor och verksamhet. Hos oss får du en unik möjlighet att kombinera kliniskt arbete med handledning, utbildning och utvecklingsarbete med målet att stärka rekrytering, kompetensförsörjning och kvalitet inom vuxenpsykiatrin i Hälsingland. Det här är en nyckelroll för dig som drivs av att dela med dig av din kunskap, inspirera kollegor och bidra till nästa generations psykiatriker. Du får möjlighet att påverka hur vi utbildar, handleder och utvecklar vår verksamhet.Vi arbetar för att erbjuda en tillgänglig, kunskapsbaserad och personcentrerad psykiatrisk vård med hög kvalitet. Genom samarbete, utveckling och ett starkt fokus på kompetensförsörjning skapar vi bästa möjliga förutsättningar för både patienter och medarbetare. Hos oss får du möjlighet att bidra med din erfarenhet samtidigt som du är med och utvecklar framtidens psykiatri i Hälsingland.
Som specialistläkare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att leda och utveckla utbildnings- och handledningsinsatser
• handledning av ST-, BT-, AT- och underläkare
• introduktion och mentorskap för nya kollegor
• utveckling av utbildningskoncept
• kvalitets- och förbättringsarbete inom verksamheten.
Hos oss får du
• en unik senior roll där du får påverka framtidens psykiatri
• stor frihet att utforma uppdraget utifrån din kompetens och dina intressen
• tid avsatt för handledning, mentorskap och utbildning
• möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling och förbättringsarbete
• en central roll i rekrytering och kompetensförsörjning i Hälsingland.
Läs mer om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare och som vill vara med och utveckla framtidens psykiatri och skapa attraktiva utbildningsmöjligheter. Du är trygg i din yrkesroll och inspirerar andra genom ett prestigelöst ledarskap och ser samarbete och utveckling som en naturlig del av uppdraget. Vi ser att du har ett stort intresse för handledning och utbildning.
I rollen som specialistläkare ska du
• vara specialistläkare i psykiatri med gedigen klinisk erfarenhet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Kontakt
Tobias Back, GHLF tobias.back@regiongavleborg.se Jobbnummer
10006569