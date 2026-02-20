Senior Projektledare till säkerhetsklassade projekt
2026-02-20
Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare - därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter!Vi söker nu en erfaren projektledare till vårt projektområde Rättsväsende. Har du gedigen erfarenhet av stora och komplexa projekt? Trivs du med utmaningar högt och lågt? Lägg där till höga säkerhetskrav - då kanske det här är tjänsten för dig.
Om tjänsten
Du kommer att tillhöra Projektområde Rättsväsende och som projektledare ansvara för att leda och styra dina projekt enligt vårt ledningssystem och gällande riktlinjer. Arbetet sker i projektteam och i samarbete med flera personer, både interna och externa, som exempelvis projektchef, interna projektledare samt konsultstöd och entreprenörer. Rollen som projektledare innebär också ett nära samarbete med våra hyresgäster, affärschef, fastighetsorganisation och tekniskt sakkunniga inom olika discipliner. Våra projekt är direkt kopplade till samhällsviktiga funktkioner och bedrivs ofta parallellt med pågående verksamhet. Det gör att bland annat att affärsmässighet och hög integritet är viktiga faktorer. Det handlar ofta om säkerhetskänsliga projekt där våra kunder har behov av kontinuitet och förståelse för verksamhetens känslighet och art.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att ansvara för budget, tidplan, kvalitet och resurser i projektet.
• Att ansvara för projektlevereans utifrån beslutad omfattning i samverkan med övriga projektmedlemmar och entreprenör.
• Att löpande följa upp projektets ingående delar samt rapportera dessa till intressenter
Om dig
För att vara framgångsrik i rollen har du:
• En examen som civil- eller byggnadsingenjör alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
• Gedigen erfarenhet inom projektledning av stora och komplexa byggprojekt med flera etapper och huvuddelar, antingen som beställare, konsult eller entreprenör
• Gedigen erfarenhet att arbeta i olika med entreprenadformer med olika typer av entreprenörer både inom mark, teknik och bygg
• Krav att inneha erfarenhet i att leda och arbeta i stora organisationer med styrda processer.
• Erfarenhet av att arbeta i projektmodeller
• Goda kunskaper i svenska språket samt kan uttrycka dig väl i både skriftlig och muntlig form.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är av stor betydelse att du har en mycket god samarbetsförmåga och värdesätter goda relationer. Du är en trygg och stabil person med god kommunikationsförmåga. För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du förstår och kan tillämpa affärsmässiga principer och har goda ledaregenskaper. På Specialfastigheter kombineras öppenhet, gemenskap och affärsmässighet med kompetens och nytänkande.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av myndighetsdialoger
• Certifiering inom projektledning, exempelvis genom IPMA
• Erfarenhet inom dokumenthantering, processtyrning och projektmetodik
• Erfarenhet av att självständigt driva projekt i säkerhetskritiska miljöer
• Erfarenhet av projekt med upphanling enligt LOU
Placering
Tjänsten kommer att vara placerad på vårt kontor i Stockholm, då dina projekt främst är lokaliserade i dess närhet. Vissa resor förekommer dock eftersom vår organisation och enhetens ansvarsområde är spritt över landet.
Tillträde
Enligt överenskommelse.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 15/3! Vi kommer att kalla till och hålla intervjuer i slutet av mars.
Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen, Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Med vår breda och djupa säkerhetskompetens möter vi kundernas särskilda krav på säkerhet. Vi vill vara föredömliga inom hållbarhet och med en beslutad projektportfölj om 32 miljarder kronor följer ett ansvar att minska klimatutsläppen och att vara en ansvarsfull byggherre.
Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,2 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 52 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 300 medarbetare. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialfastigheter Sverige AB
(org.nr 556537-5945), http://www.specialfastigheter.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR Partner
Stina Falk stina.falk@specialfastigheter.se 010-303 41 68 Jobbnummer
