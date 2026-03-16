Senior Projektledare till globalt bolag
Professionals Nord Eskilstuna AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2026-03-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Eskilstuna AB i Helsingborg
, Vimmerby
, Örebro
, Kungsör
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Har du gedigen erfarenhet av projektledning och vill i en internationell miljö? Trivs du i en roll där du får driva stora projekt, samarbeta med kunder och leda projektteam mot gemensamma mål? Då kan detta vara rollen för dig! Ansök redan idag - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en Senior projektledare till deras verksamhet i Helsingborg. I rollen kommer du att ansvara för att leda och leverera avancerade automationsprojekt för både befintliga och nya kunder inom logistik och e-grocery.
Du kommer att fungera som huvudkontakt mellan vår kund, deras kunden och externa parter och ha ett övergripande ansvar för att projektet genomförs enligt överenskomna specifikationer, processer och tidsramar. Tjänsten innebär ett nära samarbete med både interna team och kunder och passar dig som trivs i en internationell miljö där du får ta stort ansvar och arbeta med komplexa projekt.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Vår kund. Vår kunds önskemål är därav att alla frågor kring tjänsten går till linn.ostin@pn.se
Som Senior Projekt Ledare hos vår kund kommer du bland annat att:
Ansvara för den dagliga implementeringen av projektresurser för att säkerställa att projektets omfattning levereras enligt plan
Bedöma kommersiella och tekniska risker samt säkerställa att projektet genomförs enligt kostnads- och tidsramar
Säkerställa att projektet uppfyller kvalitetskrav och uppsatta mål
Vara huvudkontakt för kvalitetsrelaterade frågor kopplade till projektet
Koordinera projektledningsprocessen och stötta projektteamet i genomförandet
Arbeta tillsammans med projektledningen för att definiera projektstruktur, omfattning, leveranser och ansvarsfördelning
Planera projektmöten och etablera tydliga kommunikationsvägar
Identifiera projektrisker och ta fram åtgärds- eller beredskapsplaner
Säkerställa att projektet slutförs och överlämnas enligt avtalskrav
Vi söker dig som
Har omfattande erfarenhet av projektledning inom logistikautomation eller e-grocery
Har erfarenhet av att leverera stora och komplexa projekt med högt värde
Har erfarenhet från tidiga projektfaser, exempelvis gränssnittsutveckling i större organisationer
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har erfarenhet av projektmetodiker såsom Prince2, APM eller liknande
Är baserad i Helsingborgsområdet eller kan arbeta på plats där under veckorna
Är flexibel att resa inom Skandinavien och Europa, cirka 50 % av arbetstiden, beroende på projektets fas
Har god kommunikativ förmåga och trivs i en kundnära roll
Har mycket goda ledarskaps- och samarbetsförmågor
Vad vår kund erbjuder
Tillsvidareanställning med konkurrenskraftig lön
Tjänstebil eller bilersättning
Livförsäkring motsvarande 4 × årslön
Employee Assistance Programme
30 semesterdagar samt semestertillägg på 0,8 % av månadslönen per semesterdag
Kollektivavtal (Teknikavtalet Unionen)
Friskvårdsbidrag och kostnadsfri hälsokontroll
En dynamisk, internationell arbetsmiljö med engagerade kollegor
Information om rekryteringsprocessen
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Helsingborg, resande
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: linn.ostin@pn.se
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - där kan du skapa din kandidatprofil och öka dina chanser till drömjobbet.
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Eskilstuna AB
(org.nr 559345-6899) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Linn Östin linn.ostin@pn.se Jobbnummer
9800877