Senior Projektledare, Tekniska Projekt
Seco Tools Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2026-07-06
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, Fagersta
eller i hela Sverige
Trivs du med att driva komplexa tekniska projekt från idé till färdig lösning – och vill vara med och forma framtidens produktion? Som Projektledare på Seco leder du projekt som formar produktionen –med tydlig påverkan på verksamheten.
Varför Seco?
Seco har nu spännande projekt på gång och stärker därför den produktionstekniska organisationen. Här får du möjlighet att växa i en teknisk miljö tillsammans med engagerade kollegor. Genom att bli en del av Seco får du:
Frihet under ansvar i en roll där du driver projekt som gör verklig skillnad
En modern och välutvecklad arbetsmiljö med tillgång till gym
Ett kompetent och stöttande team som delar kunskap och utvecklar innovativa lösningar tillsammans
Om jobbet
I den här rollen driver du flera tekniska projekt parallellt tillsammans med ditt projektteam och ansvarar för hela leveransen – från start till mål. Projekten är främst kopplade till layoutförändringar och maskininvesteringar, men även tekniska projekt av annan karaktär förekommer.
Dina arbetsuppgifter:
Säkerställa leverans enligt kravspecifikation, tidsplan och budget
Ansvara för resurssättning, arbetsfördelning och dokumentation i projekt
Genomföra omfattande layoutförändringsprojekt i produktionen, med särskilt fokus under ditt första år
Bidra aktivt till enhetens förbättringsarbete
Vidareutveckla projektmodell och processer kopplade till maskininvesteringar
Placering och flexibititet
Tjänsten är placerad i Fagersta, och resor inom arbetet kan förekomma.
Din profil
Du har en ingenjörsutbildning eller likvärdiga kunskaper samt mångårig erfarenhet av att driva projekt med helhetsansvar och känner dig trygg i mer komplexa miljöer. Du har en god förståelse för tekniska sammanhang och trivs i en produktionsnära miljö.
Vi ser att du också har:
Grundläggande kunskaper om maskininvesteringar och produktionsflöden.
God kommunikationsförmåga – bra på att både motivera, engagera, ställa krav och interagera med olika beslutsfattare, projektmedlemmar och övriga intressenter.
Stor flexibilitet och förmågan att byta fokus vid förändringar, samt är tydlig och strukturerad i ditt arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Utbildning i Lean och förändringsledning eller likvärdiga kunskaper.
Du skapar framdrift även i förändring och bygger engagemang i dina team. Ett inkluderande arbetssätt och tydlig kommunikation är naturligt för dig, och du delar gärna med dig av din kunskap. Struktur, driv och förmågan att skapa starka relationer hjälper dig att nå resultat tillsammans med andra.
Vår Seco-kultur
På Seco är vi övertygade om att mångfald leder till en bättre omgivning för våra anställda, vårt företag och våra kunder och vi ser fram emot att träffa dig! Vill du veta mer om vår arbetsplats och våra förmåner tipsar vi om ett besök på vår hemsida. Du hittar oss också på LinkedIn och Facebook.
Kontaktinformation
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Regina Lundell, rekryterande chef, regina.lundell@secotools.com
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Vi har tagit ställning till vilka rekryteringskanaler och vilken typ av marknadsföring vi vill använda och undanber vänligen men bestämt ytterligare kontakter.
Fackliga kontaktpersoner:
David Romlin, Unionen, 070-608 46 90
Jörgen Andersson, Akademikerföreningen, 070-548 10 70
Benny Christiansen, Ledarna, 070-523 50 60
Ansvarig rekryterare: Tanja Benavides
Ansökan
Skicka din ansökan senast 9 Augusti, 2026. Klicka på ansök och bifoga där CV och personligt brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Jobb-id: R0092284.
På Sandvik värdesätter vi en hälsosam balans mellan arbete och fritid, och på grund av sommarsemestrar kan vi ha något längre svarsfrekvens.
Vi strävar efter en öppen och rättvis rekryteringsprocess och använder olika verktyg för att säkerställa en objektiv bedömning. Senare i processen kan du bli inbjuden att genomföra ett personlighets- och logiktest.
För frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta HR Services på hrservices.sweden@sandvik.com
På Seco utvecklar och erbjuder vi avancerade produkter och lösningar som förenklar skärande bearbetning. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att identifiera och implementera den bästa lösningen för deras behov. En gemensam värdegrund förenar Seco Tools nästan 4000 medarbetare i över 75 länder: Nyfikenhet, Ansvar, Kundfokus och Vinna tillsammans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Seco Tools Aktiebolag
(org.nr 556071-1060)
Jädersvägen 20 (visa karta
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732 26 ARBOGA Arbetsplats
Seco Tools AB Jobbnummer
9993546