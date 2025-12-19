Senior projektledare teknik, Stockholm
2025-12-19
Nu söker vi en senior projektledare teknik för ett spännande konsultuppdrag i logistikbranschen - med start i januari
Är du en erfaren projektledare med teknisk spetskompetens och vana vid upphandling och automation? Då är detta konsultuppdraget för dig. Hos vår kund, ett av Sveriges största logistikföretag, får du möjlighet att leda viktiga utvecklingsprojekt inom teknik och produktion - oavsett var i landet du bor. Här arbetar du i en verksamhet i förändring, med högt tempo och stark framtidstro. Du bidrar direkt till utvecklingen av morgondagens logistiklösningar. Dessutom får du arbeta med ett kompetent team som driver innovation, kvalitet och hållbarhet i centrum.
Ditt anställningserbjudande
Som konsult får du ett uppdrag med stort ansvar och frihet. Du blir en nyckelperson i tekniska projekt som påverkar hela verksamheten. Hos vår kund finns ett öppet klimat där samarbete, kunskapsutbyte och utveckling uppmuntras. Du får arbeta i ett kompetent team, på ett företag med stark samhällsnytta och ett tydligt framtidsfokus. Uppdraget pågår i 6-12 månader med start så snart som möjligt. Möjlighet till hybridarbete finns.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Driva tekniska utvecklingsprojekt inom produktion och automation
Arbeta med kravställning och upphandling av maskiner och teknisk utrustning
Genomföra analyser och ta fram beslutsunderlag
Leda business case och pilotstudier
Delta i tekniska nätverk och råd
Arbetet sker i nära samarbete med andra specialister i ett nationellt team.
Värt att veta
Uppdraget är på heltid och löper över 6-12 månader med start omgående. Placeringen är flexibel, men resor förekommer till olika anläggningar runtom i Sverige samt ibland internationellt. Teamet du blir en del av är baserat i Stockholm, men är vana att arbeta distribuerat.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har civilingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av projektledning och tekniska upphandlingar, gärna inom automation eller produktionsteknik. Du är van att arbeta strukturerat, drivande och med god kommunikation - både på svenska och engelska. Du är lösningsorienterad, trivs med förändring och har förmågan att få med dig andra mot gemensamma mål. Certifiering inom projektledning är meriterande.
Intresserad?
Detta är ett interimsuppdrag som chef, där du antingen kan bli anställd som konsult hos oss på TNG Tech eller blir anlitad som underkonsult för att arbeta på plats hos vår kund. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
