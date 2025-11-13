Senior projektledare Ombyggnad
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Vår ombyggnadsverksamhet i Stockholm söker en ny kollega, är det kanske du? Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och driva och förverkliga många av de underhålls- och ombyggnadsprojekt som våra förvaltade bostadsrättsföreningar står inför.
Ett jobb inom ombyggnad på Riksbyggen är utvecklande och varierande. Projekten varierar stort i art, komplexitet och längd. Exempel på projekt är ombyggnad av lokaler till nya lägenheter, stambyten, klimatskal, hissar, nya gårdar, ventilation och diverse energiåtgärder såsom solceller och laddstolpar. Inför varje projekt sätter projektledaren ihop ett team av konsulter som tillsammans projekterar fram handlingar och handlar upp entreprenad. Projektledaren driver sedan vidare i produktionsfasen till godkänd slutbesiktning och under hela garantitiden. Under alla skeden sker detta i tät dialog med kunden som oftast är en bostadsrättsförening. Detta är en roll där projektledaren verkligen får jobba från ax till limpa med stor frihet.
Hos oss gör du skillnad
En projektledare hos Riksbyggen har en viktig roll där man/vi får ett stort förtroende från våra kunder. Du är en del av underhålls- och ombyggnadsprojekten från start till mål. Det innebär att du är med redan från analysfasen av kundens boendemiljö och ekonomi, införsäljning till kund, myndighetskontakter, projektering och genom hela byggprocessen med slutbesiktning och överlämning, ända tills garantitiden har gått ut. Du driver med andra ord dina egna projekt under alla skeden och har ansvar för så väl genomförande som resultat.
När du inte är ute på byggarbetsplatser, träffar kunder eller entreprenörer kommer du att arbeta från vårt kontor i Hammarby tillsammans med dina kollegor. Hos oss har du en fri roll där du själv ges möjlighet att planera din tid och dina projekt.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Du är utbildad högskoleingenjör, civilingenjör och/eller har erforderlig kompetens och erfarenhet från fastighetsbranschen. Du har lett projekt från analys och projektering till genomförande och avslut, samt ansvarat för budget och prognos. Du är kvalitetsmedveten och har förmåga att hantera helhet i affären mellan dig och kund.
Du är van att driva ombyggnadsprojekt och kan driva flera projekt samtidigt i flera olika skeden. Du har flerårig erfarenhet av projekt- och produktionsledning inom fastighetsbranschen och kunskap om bostadsrättsföreningar.
Du har en säljande och förtroendegivande sida och trivs med att både jobba självständigt och nära dina kollegor. Det är viktigt att du tycker om att leda mot mål, har bra samarbetsförmåga och är lyhörd inför dina kunder. Den medarbetare vi söker är van att jobba digitalt och i en ständigt varierande miljö. Din drivkraft och kommunikativa förmåga är nyckeln till ett gott samarbete med såväl kunder som kollegor.
För detta uppdrag med många återkommande och komplexa arbetsuppgifter krävs både branschkunskap och noggrannhet. Du har kunskaper om entreprenadjuridik, PBL och arbetsmiljö BAS-P och U.
Vad kan Riksbyggen erbjuda dig?
Du får tillsammans med ett engagerat och trevligt team vara med om spännande projekt, med stor möjlighet att vara med och påverka dess genomförande, och med många kontaktytor. Vi erbjuder dig utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt arbetsklimat och god kompetensutveckling. Vi förbättrar ständigt vårt arbetssätt där man som medarbetare kan påverka fortsatt utveckling av vår affär, hållbarhet, effektivisering och digitalisering mm.
Tjänsten är på heltid och kräver körkort samt tillgång till bil. Tjänsten är placerad i Stockholm men även projekt på andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Riksbyggen ser mångfald som en styrka och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Din ansökan skickar du till oss via vår hemsida www.riksbyggen.se
senast den 2025-12-31. Vi arbetar med löpande urval så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag!
Vid frågor kontakta Johan Wagner, leveranschef Ombyggnad Stockholm, telefon: 08-6984166 eller epost: johan.wagner@riksbyggen.se
Publiceringsdatum2025-11-13
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
