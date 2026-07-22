Senior projektledare med tekniskt beställarstöd
Avaron AB / Byggjobb / Sala Visa alla byggjobb i Sala
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Ett nytt badhus ska ta form i en kommunal verksamhet där teknik, samhällsnytta och långsiktig investeringsplanering möts. Du kommer in i ett tidigt skede och får en nyckelroll i att skapa struktur, driva utredningar och ge kvalificerat tekniskt beställarstöd inför ett komplext byggprojekt.
Det nuvarande badhuset har passerat sin tekniska livslängd, vilket gör att projektet är viktigt både för verksamheten och för invånarna. Uppdraget handlar om att svara upp mot politiskt fattade beslut, utreda alternativ och konsekvenser samt lägga grunden för kommande byggnation genom en hållbar plan och rätt projektorganisation.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera samhällsbyggnad, projektledning och strategiskt beställarstöd i ett projekt där du kan påverka både riktning och nästa steg.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar arbetet i ett tidigt projektskede för ett nytt badhus.
Du omsätter politiska beslut till tydliga delmål, beslutsunderlag och rekommendationer.
Du utreder konsekvenser, alternativ och kostnader kopplade till möjliga placeringar och övergripande vägval.
Du driver underlag för investeringsplanering och ekonomisk uppföljning i projektet.
Du beställer, leder och följer upp utredningar inom exempelvis naturvärde, trafik, VA/dagvatten, miljöteknik och geoteknik.
Du bidrar med tekniskt beställarstöd i frågor som rör markarbete, detaljplanearbete och infrastruktur.
Du tar fram underlag för upphandling enligt LOU och hjälper verksamheten att bygga upp en projektorganisation för fortsatt genomförande.
Du samarbetar med flera intressenter och driver projektet framåt med fokus på kvalitet, genomförbarhet och ekonomi.
KravDokumenterad erfarenhet av planering, byggnation, utredning eller på annat sätt delaktighet i uppförande av badhus.
Gedigen erfarenhet inom markarbete och detaljplanarbete i tidiga skeden.
Erfarenhet av komplexa projekt inom ledning, mark, miljö/naturområden och infrastruktur.
Dokumenterad ekonomisk kompetens och stor vana av att arbeta med ekonomi och uppföljning i större projekt.
Vana av att ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU för upphandling av större ramavtal.
Erfarenhet av att leda och beställa utredningar för detaljplanearbete, såsom naturvärde, trafik, VA/dagvatten, miljöteknik och geoteknik.
Högskoleutbildning som exempelvis byggnadsingenjör, civilingenjör eller högskoleingenjör.
Bas-P.
Kompetens och erfarenhet inom LOU.
Erfarenhet av minst 1 liknande uppdrag från de senaste 5 åren, kopplat till badhusprojekt i samverkan med kommun och upphandling enligt LOU för projektering och uppförande.
MeriterandeErfarenhet av liknande uppdrag i kommunal verksamhet.
Erfarenhet av projekt där ekonomisk budget resulterat i korrekt utfall.
God förståelse för politik, medborgarbehov och ekonomi i samhällsbyggnadsprojekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8107437-2111362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Sala Station (visa karta
)
733 38 SALA Jobbnummer
10009078