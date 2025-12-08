Senior Projektledare med försvarsbakgrund
Professional Galaxy AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Södertälje
eller i hela Sverige
Professional Galaxy söker nu en Senior Projektledare med försvarsbakgrund hos vår kund.
OM KUNDEN
Vår framgångsrika kund inom lastvagnar och tunga fordon i Mälardalen har behov av en konsultförstärkning. Kunden som är belägen i Södertälje har en stor mängd intressanta och mycket utmanande uppdrag som drivs på grund av både marknads- som lagkrav. Den aktuella avdelningen är ett av kundens projektkontor vilket ansvarar för ett flertal projekt med stor teknikbredd.
UPPDRAGET
Kunden söker nu en driven, senior konsult som kan gå in i en roll som projektledare på ett av projektkontoren. I rollen kommer du på egen hand driva tekniknära projekt i nära dialog med marknadsavdelningen med tydliga kundkrav, där fokus i projekten är snabbhet. Du kommer i din projektgrupp takta leveranser från konstruktörer, inköp, produktion och eftermarknad och du förväntas sätta dig in i tekniska frågeställningar och takta lösningar samtidigt som du rapporterar projektets status till chefer och pulsmöten i organisationen. Du kommer i rollen tillhöra ett projektkontor med gemensamma processer och arbetssätt med kollegor du kan bolla frågeställningar och problem med.
KRAVPROFIL
Dina framträdande egenskaper inkluderar ett starkt driv samt god kommunikativ, analytisk och social förmåga. Du har en dokumenterad förmåga att entusiasmera och coacha delprojektledare och projektmedlemmar, vilket bidrar till att skapa goda resultat i kombination med en positiv arbetsmiljö. Du har en ingenjörsexamen och minst fem års erfarenhet av att leda projekt inom forskning och utveckling (R&D). För denna roll är det meriterande om du tidigare har arbetat som projektledare inom fordonsindustrin och försvarsindustrin. Det är ett krav att du behärskar svenska och engelska flytande, och det är önskvärt om du även har kunskaper i franska.
ÖVRIGT
Uppdragsstart: ASAP
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 2026-06-30
Område: Sweden\Stockholms län
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), http://www.progalaxy.se Kontakt
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808 Jobbnummer
9634363