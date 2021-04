Senior projektledare med fokus på drönarsystem - Rise Research Institutes Of Sweden AB - Datajobb i Linköping

Rise Research Institutes Of Sweden AB / Datajobb / Linköping2021-04-12Vill du tillsammans med oss vara med och utveckla autonoma system med fokus på drönarsystem? Är du nyfiken och gillar att arbeta både inom forsknings- och utvecklingsprojekt? Då kan du vara den person vi söker! Vi söker just nu en senior projektledare!Om rollenProjekten som bedrivs inom området autonoma system hos oss på RISE Research Institutes of Sweden är av varierande storlek och komplexitet samt sker i huvudsak i samarbete med näringsliv, myndigheter och akademi.Våra projekt är främst forskningsinriktade men även utvecklingsuppdrag förekommer.På vår enhet Autonoma System arbetar vi med fokus på drönarsystem (tillämpning, svärmar, teknisk plattform, standardisering & certifiering), flygledningssystem (Air Traffic Management och Unmanned Traffic Management, inklusive CNS system) och modellering/simulering (Digitala Tvillingar).I din roll som senior projektledare hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat att vara:- Projektplanering inklusive resursestimat, risk- och intressentanalys- Säkerställa leverans av uppdragens mål- Ledning och styrning av tvärfunktionella teamDina kontaktytor består av flera delar av organisationen samt externa samarbetsparter. Resor förekommer under normala förhållanden.Placeringsort för tjänsten är Linköping.Vem är du?För att lyckas i rollen behöver du ha relevant teknisk högskole-/universitetsutbildning och tidigare erfarenhet av yrkesområdet. Vidare behöver du ha erfarenhet av leverans av avancerade system (system av system) i en komplex samarbetsmiljö, erfarenhet av ledning och styrning av tvärfunktionella team samt erfarenhet av upphandlings- och förändringsarbete. Du bör vara obehindrad i det svenska språket samt ha god förmåga att uttrycka dig i det engelska språket i såväl tal som skrift.Som person behöver du ha god förmåga att kommunicera på samtliga nivåer inom företaget och med övriga intressenter. Du behöver också ha hög integritet och vara lösningsorienterad. Utöver detta har du god ekonomisk och affärsmässig förståelse.Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete direkt mot kund och/eller personalansvar, av forskning och utvecklingsprojekt och av att arbeta med drönare och/eller ATM, både på system av systemnivå samt spatiala problem.Är vi rätt för varandra?Inom RISE är vi övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är engagerade kollegor och några riktigt spännande och viktiga samhällsutmaningar att ta i tu med. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö som ger dig utvecklingsmöjligheter både professionellt och personligt. Hos RISE vill vi att du ska lyckas och må bra, för när du lyckas så bidrar du till en hållbar framtid och till att säkra ett försprång i den globala konkurrensen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner.Välkommen med din ansökan!Låter detta spännande och du vill veta mer så är du välkommen att kontakta Robin Hughes, enhetschef Autonoma system, 070-8321309. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2021.Våra fackliga representanter är: Jonas Söderberg, Saco, 070-666 15 87 och Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen. Vi lyder under lagen om offentlig upphandling.Projektledare, forskningsprojekt, system, förändringsarbete, drönare, Linköping, RISEVaraktighet, arbetstid100. Tillträde: Enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning2021-04-12Fast månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-05-16RISE Research Institutes of Sweden AB5686141