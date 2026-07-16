Senior projektledare/lokalstrateg
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2026-07-16
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Vill du vara med och utveckla framtidens Sorsele?
Sorsele kommun söker en erfaren och driven Senior projektledare/Lokalstrateg som vill ta ett övergripande ansvar för kommunens lokalförsörjningsprocess och leda några av våra viktigaste utvecklingsprojekt.
Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet och samordna arbetet från behovsanalys och strategisk planering till projektering, genomförande och färdigställd verksamhetsanpassad lokal.
Hos oss får du en nyckelroll med stora möjligheter att påverka kommunens framtida lokaler och skapa långsiktigt hållbara lösningar för kommunens verksamheter och invånare.
Om arbetet
Som Senior projektledare/Lokalstrateg ansvarar du för att driva och utveckla kommunens arbete inom lokalförsörjning. Uppdraget omfattar både strategiska och operativa frågor där du leder processer, projekt och utredningar som säkerställer att kommunens lokaler möter verksamheternas behov på ett kostnadseffektivt, hållbart och ändamålsenligt sätt.
Du arbetar för att optimera kommunkoncernens nyttjande av lokaler genom att analysera behov, utveckla lokalförsörjningsprocessen och samordna den långsiktiga lokalresursplaneringen.
Om arbetsplatsen
Du är direkt underställd samhällsbyggnadschef och arbetar i nära samverkan med fastighetschef och berörd verksamhet. Ditt team består av flera funktioner från flera olika verksamheter beroende på projekt.
Vi erbjuder en spännande variation av såväl operativt som strategiskt arbete. Det här är ett utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka kommunens framtida lokaler och investeringar. Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och nära samverkan mellan verksamhet, politik och samhällsbyggnad.
Tillsammans skapar vi hållbara och ändamålsenliga miljöer för framtidens Sorsele.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och samordna kommunens lokalförsörjningsprocess.
Ansvara för genomförandet av större lokal-, investerings- och utvecklingsprojekt.
Genomföra behovsanalyser och förstudier tillsammans med verksamheterna.
Ta fram beslutsunderlag, investeringskalkyler och konsekvensanalyser.
Planera, projektera, upphandla och genomföra nybyggnads-, ombyggnads-, underhålls-, försäljnings- och rivningsprojekt.
Ansvara för projektens tidplan, budget, kvalitet och riskhantering.
Samordna och styra externa konsulter, entreprenörer och övriga leverantörer.
Utveckla metoder och arbetssätt inom lokalstrategi och lokalförsörjning.
Följa upp och analysera lokaleffektivitet samt identifiera utvecklings- och förbättringsområden.
Bereda och föredra ärenden inför ledningsgrupp, nämnder och andra beslutande organ.
Bidra till kommunens långsiktiga arbete med hållbarhet, energieffektivisering och god resurshushållning.
Dina egenskaper
Du är en trygg och erfaren projektledare med god förmåga att skapa struktur, engagemang och samverkan i komplexa processer. Du trivs i en roll där du växlar mellan strategiska analyser och praktiskt genomförande.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och skapa samsyn mellan olika intressenter.
Är självgående, initiativrik och driver arbetet framåt med tydligt resultatfokus.
Är analytisk och har förmåga att se helheten samt väga samman verksamhetsmässiga, ekonomiska och tekniska perspektiv.
Har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Är strukturerad, lösningsorienterad och van att hantera flera parallella processer samtidigt.
Har god förmåga att presentera komplexa frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad, fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, byggteknik, projektledning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig dokumenterad erfarenhet av att leda större projekt inom fastighets-, bygg- eller samhällsbyggnadsområdet.
Erfarenhet av upphandling, entreprenadfrågor och ekonomisk uppföljning.
God kunskap om projektstyrning samt budget- och investeringsprocesser.
B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kommunal eller annan politiskt styrd verksamhet.
Erfarenhet av lokalförsörjningsplanering inom offentlig sektor.
Kunskap om offentlig upphandling.
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
Erfarenhet av hållbarhets- och energieffektiviseringsprojekt.
Varaktighet/arbetstid
Varaktighet: Tillsvidare, Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Lön: Månadslön
Du som önskar löneuppgifter om ingångslönespann är välkommen att kontakta Personalenheten via loner@sorsele.se
. Här får du mer information om vilka kollektivavtal vi omfattas av: https://skr.se/kollektivavtal.1236.html
Vill du veta mer specifikt vilket avtal tjänsten omfattas av, kan du kontakta rekryterande chef eller facklig kontaktperson i annonsen.
I Sorsele kommun tillämpas tillitsbaserad styrning. Vår värdegrund är mod, glädje och respekt.
Läs mer:
Jobba i Sorsele kommun: https://www.sorsele.se/jobb-och-arbetsmarknad/
Flytta till Sorsele kommun: https://portal.sorsele.se/flytta-hit
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post till kommun@sorsele.se
.
Märk din ansökan med: Dnr 2026/446-023
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/446-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele Kommun
(org.nr 212000-2585), https://www.sorsele.se/kommun
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sorsele kommun Kontakt
Fastighetschef
Sonja Lundquist sonja.lundquist@sorsele.se 0952-140 50 Jobbnummer
10004436