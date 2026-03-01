Senior projektledare inom talangattraktion
Avaron AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-03-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-01Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare till ett uppdrag inom offentlig verksamhet med fokus på att vidareutveckla och driva en etablerad satsning för talangattraktion. Uppdraget handlar om att stärka förmågan att locka och behålla internationell specialistkompetens genom att skapa ett välfungerande mottagande och en meningsfull delaktighet för medföljande partner och familjer. Rollen innebär nära samverkan med näringsliv, akademi och regionala aktörer samt deltagande i ett regionalt utvecklingsarbete i Skåne.
ArbetsuppgifterVidareutveckla och genomföra ett koncept/program för mottagande och delaktighet för medföljande till internationellt rekryterade talanger.
Undersöka former för insatser riktade till andra internationella som flyttat till Malmö för arbete, studier eller företagande.
Planera verksamheten med målet att alla som anmäler sig och tillhör målgruppen erbjuds plats i programmet.
Säkerställa återkoppling och information till intressenter inom tre veckor från anmälan.
Ansvara för kommunikationsinsatser, inklusive dialog och information till företag samt rekrytering av deltagare och framtagande av relevant kommunikation.
Skapa förutsättningar för och koordinera kulturella och sociala aktiviteter.
Öppna upp och möjliggöra tillgång till nätverk och kontakter genom evenemang och möten.
Hålla i fysiska möten med teman relevanta för målgruppen.
Följa upp arbetet kontinuerligt och bidra i ett team som löpande delar kunskap och lärdomar.
Delta i regionala nätverksträffar, seminarier och samverkansmöten med Region Skåne och andra kommuner.
Medverka i utvecklingsprocess kopplad till kompetensattraktion, inklusive dialoger med olika aktörer och arbete med modell för samfinansiering från näringslivet.
Ta fram en skriftlig slutrapport för pilotarbetet 2023-2025.
Genomföra attraktionsfrämjande insatser, exempelvis internationella residensprogram, efter dialog med beställaren.
KravMinst 10 års erfarenhet av att utföra likvärdiga uppdrag inom såväl offentliga som privata verksamheter.
Mycket goda förutsättningar och intresse av att kunna fortsätta arbeta med och utveckla verksamheten långsiktigt.
Minst 5 års erfarenhet av strategisk kommunikation.
Minst 5 års erfarenhet av att leda uppdrag och processer med många intressenter med olika perspektiv.
Dokumenterat stort och brett nätverk i Malmös näringsliv.
En organisation som ses som företrädare för flera olika företag, som kan tala för sina medlemmar.
Dokumenterad kunskap om och intresse för talangattraktion samt arbetat med frågan i minst 4 år.
Dokumenterat engagemang för Malmös tillväxt och utveckling.
Flytande engelska i tal och skrift.
Dokumenterad vana att minst 2 gånger tidigare arrangerat internationella residensprogram.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7308831-1867186". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9769576