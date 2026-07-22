Senior Projektledare inom ROT / Fasad
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2026-07-22
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Projektledare till Interoc – Mälardalen
Vill du vara med och forma framtidens projekt inom fasad och klimatskal? Interoc söker nu en Projektledare till sin växande verksamhet i Mälardalen.
Om rollen
Som Projektledare har du det övergripande ansvaret för produktionen i större entreprenader med fokus på fastighetens utsida och klimatskal. Rollen är ny och ger dig en unik möjlighet att påverka arbetssätt, struktur och genomförande i långsiktiga projekt.
Du leder ca 15 medarbetare samt underentreprenörer och ansvarar för hela projektet – från planering till slutleverans – med fokus på tid, kvalitet och ekonomi.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och samordna produktionen på byggarbetsplats
Säkerställa leverans enligt kontrakt, tidplan och budget
Planera resurser, logistik och etapper
Ansvara för projektekonomi, prognoser och fakturering
Driva KMA-arbete samt arbetsmiljö (BAS-P/BAS-U)
Hantera risker, avvikelser och ÄTA-arbeten
Säkerställa kompetens, bemanning och behörigheter
Hantera kunddialog, störningar och klagomål professionellt
Om Interoc
Interoc har över 60 års erfarenhet av ROT-projekt och rötter i Opus Mur & Puts (1962). Bolaget har arbetat med några av Stockholms mest välkända byggnader, såsom Operan, Dramaten och fastigheter i Gamla stan.
Idag är Interoc en etablerad aktör inom hållbara fasadlösningar, dörr- och fönsterbyten, och ingår i Corteco-koncernen sedan 2022. Verksamheten finns i hela Sverige.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet i relevanta roller inom bygg och större ROT-projekt
Har god teknisk förståelse, gärna inom fasad/klimatskal
Är utbildad och erfaren inom BAS-P/BAS-U
Har kunskap inom entreprenadjuridik (AB04/ABT06)
Har god ekonomisk förståelse och erfarenhet av projektekonomi
Är en trygg, strukturerad ledare med stark samarbetsförmåga
Kommunicerar obehindrat och arbetar affärsmässigt
Vi söker en senior person som kan ta ansvar från start till mål. Det innefattar allt från kalkylarbete till prognos och slutförande och förståelse för hela affären.
Meriterande är praktisk erfarenhet som hantverkare inom klimatskal tex. Fasad eller fönster.
Du är en trygg och engagerande ledare med ett strukturerat arbetssätt som skapar driv och samarbete i teamet. Du trivs med självständigt ansvar, tar initiativ och ligger steget före i både planering och genomförande. Med ett affärsmässigt perspektiv arbetar du i linje med Interocs värderingar kring kvalitet, yrkesstolthet och långsiktighet.
Vi erbjuder
En central roll i ett bolag med stark tradition, hög yrkesstolthet och tydlig tillväxtagenda – där du får vara med och påverka från start. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072)
113 65 STOCKHOLM Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
10009121