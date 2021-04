Senior projektledare inom IT till Tieto Evry - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Linköping

Är du en teknikintresserad person? Har du dessutom tidigare erfarenhet av projektledning inom IT? Vad bra! Just nu hjälper vi Tieto Evry i Linköping med att hitta deras nya seniora projektledare inom IT.2021-04-02I rollen som senior projektledare ingår du i ett team som arbetar med konsulting, support och drift av IFS Applications. I din roll blir du ansvarig för att leda projekt inom exempelvis implementationer, uppdateringar av IFS Applications eller projekt där du sätter upp en ny IT-miljö tillsammans med kunden utefter deras önskemål. Det är en varierande roll som innefattar många olika typer av projektuppdrag, där du kommer ha många kontaktytor både internt och externt i form av kunder, kollegor och systemleverantörer. Du kommer exempelvis ha kontakt med systemleverantören IFS men också kundens andra leverantörer. Den här rollen passar dig som trivs med att leverera tekniska lösningar i en tjänst med stort kundfokus. I din dialog med kunden ser du också möjligheter och föreslår kunden andra tjänster som kan stötta kundens behov.Exempel på arbetsuppgifter:Leda projekt vid nyinstallationer och uppgraderingar av IFS ApplicationsLeda projekt gällande kunders IT-miljöer, t.ex. vid beställning av nya test- och produktionsmiljöerGenomföra och leda förstudierHålla samman analyser av kunders tekniska infrastrukturArbeta för att skapa och utveckla goda samarbeten mot företagets kunderTietoEVRY är ett ledande digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. TietoEVRY har idag cirka 24 000 experter anställda globalt med huvudkontor i Finland. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka tre miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.Högskoleutbildning inom IT exempelvis inom systemvetenskap eller datavetenskap alt erfarenhet av relevanta arbetsuppgifter3 års erfarenhet av projektledningFörståelse av Windows Server och databaserGoda kunskaper i svenska och engelskaMeriterande:Tidigare erfarenhet av IFS Applications eller andra ERP-systemErfarenhet av projektmodellen PPSCertifierad inom projektledningFör att trivas i rollen som projektledare inom IT så ser vi att du är självgående, flexibel, resultatinriktad och har en god samarbetsförmåga.Framtiden AB finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera Talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi gör vad vi heter - hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.Ort: Linköping eller StockholmStart: Omgående eller enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, dagtidRekryteringsprocessen hanteras av Framtiden AB och kunden önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Framtiden AB.Urval kommer att ske löpande, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!Kontaktperson(er)Sabina Andersson0722-027812Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB