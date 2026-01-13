Senior Projektledare förstudie lönesystem
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare som leder en förstudie inför upphandling av ett nytt lönesystem i en kommunal organisation. Förstudien ska ge ett tydligt beslutsunderlag genom att belysa nuläge, behov och en möjlig målbild. Miljön präglas av många integrationer mot HR-, ekonomi- och tidrapporteringssystem, vilket ställer höga krav på struktur, intressentdialog och kvalitet i analysen.
Uppdraget omfattar även att säkerställa att framtida lösning kan möta relevanta regelverk och säkerhetskrav, samt att identifiera förbättringar i processer och systemstöd som kan minska administration, fel och ledtider.
ArbetsuppgifterEtablera och planera förstudien, inklusive målbild, avgränsningar, intressentanalys samt tid- och kommunikationsplan.
Kartlägga nuläge för löneprocesser end-to-end, roller och arbetssätt.
Inventera systemstöd, integrationer, datakvalitet, behörigheter och säkerhetsmekanismer.
Identifiera problem, risker och manuella moment i nuvarande arbetssätt.
Genomföra intervjuer och workshops med HR, ekonomi, IT och verksamhet för att samla in och strukturera behov (funktionella, tekniska och juridiska).
Genomföra en översiktlig omvärlds- och marknadsanalys.
Utföra gap- och konsekvensanalys mellan nuläge och målbild, inklusive beroenden och risker.
Ta fram rekommendationer för upphandlingsinriktning och införandestrategi, inklusive prioriteringar och beslutsfrågor till styrgrupp.
Sammanställa beslutsorienterade underlag och presentera resultat för styrgrupp.
KravErfarenhet av förstudier och upphandlingar inom offentlig sektor.
Minst 3 genomförda förstudier som underlag inför upphandling av lönesystem.
Mycket god kunskap om löneprocesser och HR-system i offentlig sektor, inklusive integrationer mot HR, ekonomi och tidrapporteringssystem.
Kompetens inom kravhantering och processkartläggning, inklusive att leda workshops, samla in och strukturera krav samt ta fram processkartor och målbildsdokumentation.
Kunskap om relevanta regelverk och säkerhetskrav kopplat till personal- och lönesystem, inklusive GDPR och informationssäkerhet.
Dokumenterad projektledningskompetens med styrgruppsrapportering och riskhantering i uppdrag med flera intressenter.
God kommunikativ och pedagogisk förmåga, med förmåga att presentera komplexa analyser på ett tydligt och beslutsorienterat sätt.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
God förståelse för IT-arkitektur och integrationsprinciper samt förmåga att bedöma systemlandskap och integrationsbehov på övergripande nivå.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
