Senior Projektledare för uppdrag i Göteborg
Randstad AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en projektledare i Göteborg till vår kund, till uppdrag med start så snart som möjligt. Vi ser att du är ingenjör med bakgrund inom el, eller mekanik eller liknande område som är av relevans för tjänsten. Att ha kommunikativa egenskaper och vana vid många olika kontaktytor både intern och externt där samarbete och lösningsfokus för att effektivisera processer och främja gott samarbete är av stor vikt för att lyckas i den här rollen.
Start: Så snart som möjligt.
Omfattning: 6–12 månader
Placering: Göteborg (i uppdraget ingår resor till Tyskland)
Om uppdraget
I den här rollen kliver du in som det strategiska och kommunikativa navet i ett spännande projekt. Du kommer att arbeta sida vid sida med huvudprojektledaren och stötta på flera sätt i den dagliga styrningen.
Vi ser att du är relationsbyggande och främjar förtroendefulla relationer och goda samarbeten mellan både interna och externa kontaktytor.
Viktigast för att lyckas i rollen: Din förmåga att medla, förhandla och skapa god stämning i projektteamet och gentemot kund, samt säkra leveranser på ett målinriktat och effektivt sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du är med och förhandlar dig fram till lösningar och beslutstaganden och hanterar kommunikationen mellan flera olika kontaktytor, både internt och externt.
Vi ser att du är en person som driver diskussioner framåt och säkrar leveranser på ett diplomatiskt och målinriktat sätt.
Du etablerar djupa, förtroendefulla relationer med slutkund på den svenska marknaden, har en djup förståelse för affärskulturen och god förmåga att bygga affärsmässiga nätverk. Kvalifikationer
Du är civilingenjör inom el, mekanik, eller närliggande område av relevans för tjänsten.
Erfarenhet inom järnvägssektorn är meriterande.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift Så ansöker du
Vi tar ej emot ansökningar via mail. Skicka ansökan så snart som möjligt, då intervjuer för den här rollen sker löpande. Vid frågor eller funderingar, kontakta ansvarig konsultchef: Victoria Östlund, victoria.ostlund@randstad.se
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Du är med och förhandlar dig fram till lösningar och beslutstaganden och hanterar kommunikationen mellan flera olika kontaktytor, både internt och externt.
Vi ser att du är en person som driver diskussioner framåt och säkrar leveranser på ett diplomatiskt och målinriktat sätt.
Du etablerar djupa, förtroendefulla relationer med slutkund på den svenska marknaden, har en djup förståelse för affärskulturen och god förmåga att bygga affärsmässiga nätverk.Kvalifikationer
Du är civilingenjör inom el, mekanik, eller närliggande område av relevans för tjänsten.
Erfarenhet inom järnvägssektorn är meriterande.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skriftOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/57848d68-9b49-4787-b243-2432d86cfb40
Långströmsgatan 32-34 (visa karta
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418 70 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Kontakt
Victoria Ostlund victoria.ostlund@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9975371