Senior Projektledare för samhällskritiska driftnära projekt
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Vi söker nu en projektledare till ett av Sveriges viktigaste utvecklingsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället.
Som projektledare hos oss driver du utvecklings- och implementeringsprojekt som är direkt kopplade till att möjliggöra framtidens elsystem. Det handlar om att hantera nya tekniska utmaningar, ökade krav, komplexitet och digitalisering - samtidigt som vi säkerställer en fortsatt mycket hög driftsäkerhet. Projekten, programmen och uppdragen omfattar ofta hela kedjan från förstudie till implementation. Du ansvarar för att driva arbetet framåt mot uppsatta mål inom givna tids- och kostnadsramar, samt för att rapportera till styr- och ledningsgrupper. Rollen innebär även att du representerar projektet i dialog med nationella och internationella branschaktörer, myndigheter och våra motsvarigheter i andra länder.
Som projektledare arbetar du med olika utvecklings- och implementeringsprojekt för att möjliggöra framtidens elsystem med nya utmaningar, tekniska svårigheter och ökade krav, samtidigt som en mycket hög driftsäkerhet måste upprätthållas. Projekten har ofta en tydlig IT-koppling och kan inkludera implementering av verksamhetsnära IT-system som stödjer och utvecklar den operativa driften. Projekten, programmen och uppdragen omfattar vanligtvis hela kedjan från förstudie till implementation. Du ansvarar för att driva arbetet framåt mot uppsatta mål inom givna tids- och kostnadsramar samt för att rapportera till olika styr- och ledningsgrupper. Rollen innebär även att du representerar projektet gentemot nationella och internationella branschaktörer, myndigheter och Svenska kraftnäts motsvarigheter i andra länder.
Vi söker en senior projektledare till vår enhet Projektledning Drift. Enheten består i dag av 12 engagerade medarbetare och konsulter i olika åldrar och med en jämn könsfördelning. Vår enhet ansvarar för att leda och driva utvecklingsprojekt och uppdrag som stärker och stödjer den operativa driften av elnätet. Vi bemannar projekten med projektledare och kompletterar vid behov även med exempelvis förändringsledare, uppdragsledare, kravledare, administratörer och tidplanerare. Svenska kraftnät är en organisation i förändring, vilket ger dig stora möjligheter att påverka och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som är resultatorienterad och har förmågan att driva projekt framåt mot uppsatta mål. Du skapar engagemang och ser till att leveranser sker enligt plan, tid och budget. Du har en stark analytisk förmåga som gör att du kan identifiera risker, prioritera rätt och fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Rollen kräver att du är samarbetsorienterad, då du leder projekten samt skapar goda relationer med intressenter för att nå gemensamma mål. Dessutom är du strukturerad och arbetar metodiskt med planering, uppföljning och dokumentation för att skapa tydlighet och trygghet i projektets alla faser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en akademisk examen inom relevant område såsom teknik, ekonomi eller IT alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer relevant. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Du har minst åtta års erfarenhet inom projektledning för, varav minst fem år i projekt med stor omfattning, komplexitet, budget och ansvar, samt vana att agera på strategisk nivå.
• Du har erfarenhet av att implementera verksamhetsnära IT-system
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• erfarenhet av projektledning i verksamheter med nära koppling till drift och förvaltning, gärna med SCADA eller SCADA/EMS-system
• erfarenhet av att arbeta med säkerhetsklassad information eller i verksamheter med särskilda säkerhetskrav
• relevant erfarenhet från energibranschen samt god förståelse för det nordiska kraftsystemets uppbyggnad och drift.
• erfarenhet av att leda förändringsarbete i större organisationer
• erfarenhet av att implementera regelverk
• certifiering inom projektledning enligt IPMA, PMI eller motsvarande.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor inom Norden och Europa kan förekomma
• Sista ansökningsdag, 2026-03-27, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Emilia Helander 010-475 8815, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
