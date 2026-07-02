Senior Projektledare för administrativa lokaler
Avaron AB / Byggjobb / Sundbyberg Visa alla byggjobb i Sundbyberg
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Vill du leda lokalprojekt som gör verklig skillnad i en samhällskritisk verksamhet? I den här rollen driver du projekt som skapar rätt förutsättningar för en växande organisation med höga krav på säkerhet, struktur och långsiktighet. Du arbetar i en miljö där lokalförsörjning är en viktig del av verksamhetens utveckling, och där projekten spänner från mindre anpassningar till större etableringar.
Du blir en nyckelperson i ett program som samlar och utvecklar lokalprojekt utifrån en långsiktig och hållbar lokalstrategi. Här får du kombinera praktiskt genomförande med strategiskt arbete, nära dialog med verksamheten och stort ansvar för helheten. Rollen passar dig som trivs med att hålla ihop många intressenter och driva projekt framåt med både struktur och affärsmässighet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka framtidens administrativa lokaler i en komplex och viktig verksamhet.
ArbetsuppgifterDu driver och koordinerar lokal- och fastighetsprojekt från tidigt skede till färdigställande, eller ansvarar för delprojekt och delmoment inom större initiativ.
Du planerar, genomför och följer upp projekt med fokus på administrativa lokaler, till exempel kontor och förråd.
Du genomför lokalsök vid nyetableringar och behov av utökade ytor.
Du leder hyresförhandlingar med utvalda hyresvärdar och arbetar med granskning av hyresavtal.
Du tar fram behovsbeskrivningar och kravspecifikationer för genomförandet av lokalprojekt.
Du ansvarar för projektets tidplan, budget, resurser, resultat och löpande prioriteringar.
Du rapporterar status, progress och beslutsunderlag till programledning samt styr- och ledningsgrupp.
Du uppdaterar projektstatus i Antura och hanterar risker enligt etablerade rutiner.
Du bidrar i strategiska frågor kopplade till lokalprogram och lokalprojekt samt samverkar med verksamhet, fastighetsägare och entreprenörer.
KravAvslutad civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad, arkitektur eller lantmäteri.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet i rollen som projektledare.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av projektledning inom hyresgästanpassning av kommersiella lokaler eller kontor.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av linjearbete eller utvecklingsarbete av processer kopplat till fastighets- och lokalprojekt.
Arbetslivserfarenhet av att driva minst två lokalprojekt från tidigt skede till färdigställande med fullt tids-, resurs-, kommunikations-, budget- och kalkylansvar.
Arbetslivserfarenhet av hyresjuridik, förhandling och granskning av hyresavtal i minst två uppdrag.
Arbetslivserfarenhet av att ha agerat hyresgästrepresentant i minst två projekt, som brygga mellan fastighetsägare, hyresgäst och entreprenör.
Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat i minst ett projekt med säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen.
Arbetslivserfarenhet av att ha rapporterat och tagit fram underlag till styr- och ledningsgrupp.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeArbetslivserfarenhet av att i minst ett projekt de senaste 5 åren ha arbetat med ett kontorsprojekt för en hyresgäst inom offentlig sektor.
Arbetslivserfarenhet av att i minst ett projekt de senaste 3 åren ha arbetat med säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen utöver ovan nämnda erfarenhet.
Arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med strategiska frågor kopplat till lokalprogram och lokalprojekt samt varit med och författat sådana strategier i minst två uppdrag.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011489-2083337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9990243