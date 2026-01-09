Senior projektledare byggnation allmän plats
Nu söker vi dig som vill vara med och skapa en ny stadsdel i Göteborg!
Backaplan är ett av Nordens största stadsutvecklingsprogram - här växer en helt ny stadsdel fram med 10 000 bostäder, 140 000 kvm cityhandel samt en stor andel kontor och verksamheter, skolor och förskolor.
Nu söker vi en engagerad programledare som koordinerar och håller ihop skedet projektering och byggnation för allmän plats och som vill spela en nyckelroll i att förverkliga visionen om en levande, hållbar och integrerad stadsdel på Hisingen. Dina arbetsuppgifter
Som programledare Allmän plats är du en del av ledningen för program Backaplan med lednings- och samordningsansvar för projekterings- och byggskedet av allmän plats inom exploateringsprojekten för Backaplan. Omvandlingen har startat och väntas pågå under de kommande 15-20 åren. Som programledare Allmän plats ansvarar du för att organisera och leda och samordna arbetet i projekterings- och byggskede för allmän platsmark i de olika detaljplanerna. Detta görs i nära samverkan med kvartersmark och övriga delar inom exploateringsprojekten. Du håller ihop tekniska, ekonomiska, miljömässiga och tidsmässiga aspekter och säkerställer att projekten drivs enligt stadens och programmets mål för stadsutvecklingen.
Du:
- företräder program Allmän plats i Backaplans programledningsgrupp utifrån programmets nyttor och effekter.
- bidrar aktivt till samverkan med kvartersmark och övriga delar inom exploateringsprojekten.
- arbetar i nära dialog med andra delar av staden för att säkerställa helhetssyn och långsiktighet.
- leder, organiserar och samordnar kommande projektering och genomförande tillsammans med projektledare och interna/externa aktörer.
- Ansvarar för upphandlingsarbetet rörande projektering och entreprenadform.
- säkerställer samt följer upp kvalitet, budget och tidplan i dessa komplexa urbana projekt.
Vem är du?
Du har mer än tio års erfarenhet av projektledning inom stadsbyggnad, anläggning eller byggnation - gärna i större, komplexa projekt. God förmåga att kommunicera, samverka och bygga relationer med olika aktörer.
Du är trygg i att arbeta i en offentlig kontext, är van att samordna många aktörer och drivs av att hitta fungerande lösningar utifrån olika perspektiv och samarbeten. Du finner en stolthet och engagemang i att vara med och utveckla Göteborg.
Kvalifikationer
- Vi söker dig som har högskoleexamen inom samhällsbyggnad eller motsvarande relevant kompetens förvärvad på annat sätt
- Mer än tio års relevant arbetslivserfarenhet med erfarenhet av att leda projekt eller program med stor omfattning och komplexitet
- Du har relevant arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnad/stadsutvecklingsbranschen med fokus på proj.- och byggskede samt vana att agera på strategisk nivå och gentemot ledningsgrupper
- Du har kunskaper i entreprenadjuridik
- Du ska ha goda kunskaper i Microsoft Office och Microsoft Project
- Du ska kunna uttrycka dig i tal och skrift på flytande svenska
Vi ser det som meriterande om du har:
- God förståelse för och erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor och har en förståelse för det regelverk som finns inom den kommunala och statliga sektorn Anställningsvillkor
Inför en eventuell intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/ Ersättning
