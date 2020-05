Senior Projektledare/Agil coach - Region Jönköpings län - Datajobb i Jönköping

Region Jönköpings län / Datajobb / Jönköping2020-05-29IT-centrumNu finns en unik möjlighet för rätt person att utveckla IT-centrums agila metodik och ta det till nästa nivå. Antar du utmaningen?Vi sökerVi söker en erfaren agil coach till IT-centrum med placering på vårt Projekt- och förvaltningskontor, PoF. PoF-kontoret ansvarar bl.a. för att ge metodikstöd inom projekt- och förvaltningsarbetet. Du som söker ska ha adekvat högskoleutbildning eller flera års erfarenhet av införande och förvaltning av agil/lean metodik inom IT som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det krävs en vana vid att driva komplexa förändringar med införande och förvaltning av lean/agil metodik. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort krävs. Meriterande är erfarenhet och kunskap kring olika förvaltningsmodeller inom IT. Tjänsten är placerad i Huskvarna och är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.Vi erbjuder digDu kommer att omges av en kreativ och inspirerande grupp kollegor som är en viktig del i att stödja en verksamhet under förändring i vår strävan att bli Sveriges bästa IT-avdelning. Vi tror på ett förhållningssätt som är strukturerat och människoorienterat. Utifrån detta skapar vi tillsammans de allra bästa förutsättningarna för en modern verksamhet som vår, med höga krav och i ständig förändring.Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder: http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/ Det här får du arbeta medVår agila coach ska i samarbete med ledningen och med utgångspunkt i vårt ledningssystem arbeta med att uppnå vår målbild med stöd av Lean/agil-inspirerade arbetssätt. Du kommer att arbeta i en mindre grupp som leder IT-centrums förändringsarbete med utveckling Lean/agil värdegrund och metodik som leder oss mot vår målbild;IT-centrum är en stark och drivkraftig organisation där alla medarbetare förstår och känner stor delaktighet och engagemang för verksamhetens målsättningar, och bidrar således på bred front till att uppnå dessa.Som agil coach agerar du bollplank och mentor, och du utbildar i agil värdegrund och den Lean/agila arbetsmetodiken. En betydande del av arbetet innebär att kompetensutveckla och stötta våra ledare i arbetet med att leda och utveckla våra team. I ditt arbete med att vägleda och utveckla i huvudsak IT-centrums personal överför du kompetens genom att inspirera och dela med dig av erfarenheter. I förlängningen kommer du även bidra till att bygga upp en allt större grundförmåga inom Lean/agilt i vår organisation genom att utbilda och utveckla fler interna coacher. Ditt arbete kommer att handla om att ge ett såväl brett som djupt stöd, i varje läge anpassat för aktuell målgrupp; chefer, ledare och medarbetare. Din vardag kommer att bestå av förändringsarbete med allt vad det innebär i form av möjligheter och utmaningar. Du känner dig trygg i din roll och är van vid att möta människor i förändring såväl enskilt som i grupp brett över olika professioner och verksamhetsområden.För att du ska trivas hos ossDu har erfarenhet av förändringsarbete i riktning mot mer agila arbetsformer - har du även Leanbakgrund är detta ett starkt plus. Du är flexibel inom området, då din erfarenhet och förståelse inom agilområdet sträcker sig bortom enskilda ramverk som t ex Scrum. Du har förmåga att snabbt analysera strukturella och kulturella förutsättningar, se verksamhetens huvudflöden och hjälpa organisationer och människorna i dem att utforma Lean/agila arbetsformer anpassade för dessa och kan även belysa och ifrågasätta befintliga strukturer som begränsar möjligheterna till exempelvis hög delaktighet eller flödeseffektivitet. Det är av vikt att du har mycket god samarbetsförmåga samt är utåtriktad som får med dig andra på ett tydligt, positivt och konstruktivt sätt och skapar förutsättningar för motivation och arbetsglädje. Du är ansvarstagande, strukturerad, lösningsfokuserad samt drivande. Du trivs i en miljö med ändrade omständigheter och gillar utmaningar.Detta värderar vi högtIT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för regionens IT-verksamhet. Vår verksamhet består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system, upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning. De strategiska målen för ITC är bl.a. IT som möjliggörare för verksamhet och medborgare och Professionell kunskap och förbättringskunskap hos våra medarbetare.Så här gör du om du är intresseradSista ansökningsdag är den 23 juni. Om du har frågor kan du kontakta Områdeschef Anne-Charlotte Gustafsson telnr. 0703-693940. Välkommen med din ansökan.Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.IT-centrum har ett samlat ansvar för Region Jönköpings läns IT-verksamhet. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens många olika verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi arbetar processinriktat och kvalitetsmedvetet i enlighet med vårt ISO-certifierade verksamhetssystem. Vi är idag ca 190 engagerade medarbetare som har hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. Tillsammans arbetar vi för att bli Sveriges bästa IT-avdelning. Vi är kvalitetscertifierade enligt SS-EN ISO 9001 och miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001. Vill du veta mer? Se filmen om oss: https://www.youtube.com/watch?v=A9MuG03DTkw Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100 %, Tillträde Enligt överenskommelse -2020-05-29Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2020-06-23REGION JÖNKÖPINGS LÄN5244143