Senior Projektledare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-17
Publiceringsdatum2026-02-17
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare som vill ta en nyckelroll i planering och genomförande av en större personal- och kontorsflytt inom offentlig sektor. Uppdraget innebär att strukturera och driva arbetet från förberedelser till genomförande och uppföljning, i nära samverkan med berörda intressenter. Du kommer att arbeta i en IT-nära miljö och bidra till att flytten genomförs smidigt, effektivt och med god hänsyn till säkerhetsaspekter.
Arbetet omfattar flera flyttetapper och hanterar placering av en stor mängd medarbetare, där förståelse för planritningar och lokalanpassning är en viktig del.
ArbetsuppgifterStrukturera, planera och leda en större personal- och kontorsflytt
Arbeta med planritningar och koordinera placering av ett stort antal medarbetare
Ta fram projektmål, tidplaner och bemanningsplanering för uppdragets genomförande
Samordna beställare, användare och andra intressenter samt driva dialog och förankring
Planera, leda och delta i möten och avstämningar inför, under och efter flytten
Genomföra och dokumentera riskbedömningar samt följa upp risker och åtgärder
Följa upp, rapportera och prioritera resurser och arbetsinsatser löpande
KravMinst 9 års erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av att arbeta i projekt inom offentlig sektor som bedöms likvärdigt
Dokumenterad erfarenhet av uppdrag kopplade till större kontorsflytt/personalflytt
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med riskbedömningar
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet
Erfarenhet av arbete inom rättsväsendet
