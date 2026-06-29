Senior Projektledare - Facility & Engineering
Poolia AB / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-06-29
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Vi söker nu en erfaren Projektledare till ett spännande konsultuppdrag hos ett ledande internationellt företag inom medicinteknik i Uppsala med start 24 augusti. Här får du möjlighet att leda verksamhetskritiska facility- och engineeringprojekt i en tekniskt avancerad och regulatoriskt styrd produktionsmiljö.
Om uppdraget
Som Projektledare ansvarar du för att driva och samordna anläggningsprojekt från planering till färdig leverans. Uppdragets huvudsakliga fokus är att leda ett omfattande projekt inom vattenkvalitet och vattenförsörjning, samtidigt som du stöttar andra pågående och kommande facilityprojekt.
Du kommer att arbeta nära tekniska specialister, entreprenörer och verksamheten för att säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta mål, budget och tidsplan.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Leda och driva facility- och engineeringprojekt från start till mål
Ansvara för projekt kopplade till vattenproduktion och vattenreningssystem
Planera, koordinera och följa upp mindre bygg- och ombyggnadsprojekt
Säkerställa korrekt projektdokumentation och genomföra riskbedömningar
Ansvara för projektbudget, tidsplan och leveranser
Samordna interna intressenter, entreprenörer och externa leverantörer
Säkerställa att projekt genomförs enligt kvalitetskrav och etablerade processer
Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av projektledning inom engineering, facility management eller tekniska projekt
Erfarenhet av vattenproduktion och/eller vattenreningssystem
Kunskap om validering inom medicinteknisk produktion enligt ISO 13485
Erfarenhet av byggnation, ombyggnation eller tekniska anläggningsprojekt
God förståelse för projektbudgetering, tidsplanering och projektdokumentation
Civilingenjörs-, högskoleingenjörsexamen eller annan relevant teknisk utbildning
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom läkemedels- eller medicinteknisk industri
Erfarenhet av regulatoriskt styrda produktionsmiljöer
Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade företagsprocesser i större internationella organisationerDina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
Strukturerad och lösningsorienterad
Självständig och ansvarstagande
Kommunikativ och relationsskapande
Driven och van att leda projekt med många intressenter
Kvalitetsmedveten och analytisk
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984527-2075081". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9983093