Senior Projektledare - Facility & Engineering

Poolia AB / Biomedicinjobb / Uppsala
2026-06-29


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Vi söker nu en erfaren Projektledare till ett spännande konsultuppdrag hos ett ledande internationellt företag inom medicinteknik i Uppsala med start 24 augusti. Här får du möjlighet att leda verksamhetskritiska facility- och engineeringprojekt i en tekniskt avancerad och regulatoriskt styrd produktionsmiljö.
Om uppdraget
Som Projektledare ansvarar du för att driva och samordna anläggningsprojekt från planering till färdig leverans. Uppdragets huvudsakliga fokus är att leda ett omfattande projekt inom vattenkvalitet och vattenförsörjning, samtidigt som du stöttar andra pågående och kommande facilityprojekt.
Du kommer att arbeta nära tekniska specialister, entreprenörer och verksamheten för att säkerställa att projekten genomförs enligt uppsatta mål, budget och tidsplan.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Dina arbetsuppgifter
Leda och driva facility- och engineeringprojekt från start till mål

Ansvara för projekt kopplade till vattenproduktion och vattenreningssystem

Planera, koordinera och följa upp mindre bygg- och ombyggnadsprojekt

Säkerställa korrekt projektdokumentation och genomföra riskbedömningar

Ansvara för projektbudget, tidsplan och leveranser

Samordna interna intressenter, entreprenörer och externa leverantörer

Säkerställa att projekt genomförs enligt kvalitetskrav och etablerade processer

Vi söker dig som har
Flera års erfarenhet av projektledning inom engineering, facility management eller tekniska projekt

Erfarenhet av vattenproduktion och/eller vattenreningssystem

Kunskap om validering inom medicinteknisk produktion enligt ISO 13485

Erfarenhet av byggnation, ombyggnation eller tekniska anläggningsprojekt

God förståelse för projektbudgetering, tidsplanering och projektdokumentation

Civilingenjörs-, högskoleingenjörsexamen eller annan relevant teknisk utbildning

Meriterande
Erfarenhet av arbete inom läkemedels- eller medicinteknisk industri

Erfarenhet av regulatoriskt styrda produktionsmiljöer

Erfarenhet av att arbeta enligt etablerade företagsprocesser i större internationella organisationer

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:

Strukturerad och lösningsorienterad

Självständig och ansvarstagande

Kommunikativ och relationsskapande

Driven och van att leda projekt med många intressenter

Kvalitetsmedveten och analytisk

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984527-2075081".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Stora Torget 4 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9983093

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