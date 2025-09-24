Senior Projektingenjör till projekt Gerstaberg
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2025-09-24
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Södertälje
, Huddinge
, Gnesta
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Om projektet
Projekt Gerstaberg är en viktig del av Trafikverkets höghastighetssatsning Ostlänken. Strax söder om Södertälje byggs en planskild anslutning (fly-over-bro) som knyter samman Ostlänken med Västra stambanan och ökar kapaciteten i en av Sveriges mest trafikerade järnvägsknutar.
Arbetet omfattar flera stora entreprenader, bland annat fly-over-bron med ett kontraktsvärde på cirka 1,8 miljarder kronor, byte av signalställverk och ny kopplingscentral. Byggnation sker i anslutning till trafikerad järnväg vilket innebär att vissa arbeten utförs under tågavstängningar nattetid och på helger.
Projekt Gerstaberg är en central del i att knyta ihop Ostlänken med det befintliga svenska järnvägsnätet och skapa en mer robust och kapacitetsstark tågtrafik i regionen.
Om uppdraget
Som senior projektingenjör blir du en del av projektledningsteamet för projekt Gerstaberg inom Trafikverkets satsning Ostlänken. Du stödjer projektchef och projektledare i planering och uppföljning av projektets entreprenad- och konsultkontrakt, bland annat den stora fly-over-bron samt flera mindre entreprenader.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Följa upp tidplaner, ekonomi och budget.
Hantera fakturor och underrättelser i entreprenad- och konsultkontrakt (bl.a. i systemet Lime).
Sköta dokumenthantering internt och mot leverantörer i Projektportalen och ProjectWise samt diarieföra handlingar.
Administrera behörigheter i kontrakt och planera/leda möten, inklusive protokollföring.
Arbeta med riskhantering, leveransuppföljning och kvalitetskontroll enligt Trafikverkets kontrollprogram och gällande lagar och regelverk.
Bistå i säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, inklusive tillbudsrapportering i systemet Synergi.
Vara en aktiv länk mellan beställare och leverantörer samt bidra till kunskapsöverföring till Trafikverkets egna medarbetare.
Rollen kräver att du är strukturerad, tar egna initiativ och trivs med att arbeta i ett stort infrastrukturprojekt med många olika aktörer.Publiceringsdatum2025-09-24Kompetenser
Universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller har en annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
Minst 5 års erfarenhet totalt från projektarbete, t.ex. projektledning, projektplanering eller projektadministration inom bygg- och anläggningsbranschen. Planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll, samt dokumentation, diarieföring och hantering av mötesprotokoll och riskarbete ska ha ingått i arbetsuppgifterna. Arbetserfarenheten får vara max 10 år gammal räknat från sista anbudsdag.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Inneha giltigt B-körkort.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: Uppdraget ska påbörjas senast 2025-12-01 till två (2) år från det att kontraktet trätt i kraft.
Option: Förlänga kontraktet med ytterligare ett (1) + ett (1) år.
Omfattning: 100 %
Plats: Södertälje samt på entreprenörens platskontor i Gerstaberg.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9524102