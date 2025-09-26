Senior projektingenjör till Järnvägsprojekt
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Falköping
, Haninge
, Värnamo
Om projektet
I Jönköpings län genomförs just nu tre viktiga järnvägsprojekt som ska stärka kapacitet, säkerhet och hållbarhet i anläggningarna. Två av projekten fokuserar på elektrifiering, där det ena även omfattar installation av mellanblockssignaler för att möjliggöra fler tåg på samma bana, medan det andra syftar till att göra infrastrukturen mer robust och miljövänlig. Det tredje projektet förbättrar säkerheten vid plankorsningar genom att ta bort befintliga korsningar och minska risken för kollisioner mellan tåg och fordon.
Om uppdraget
Projektingenjören kommer att arbeta nära projektledaren och vara en viktig stödresurs för att säkerställa framdriften och kvaliteten i projekten. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledaren där projektingenjören främst agerar som projektledarens högra hand och tar ett stort ansvar för uppföljning och hantering av delprojekt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Självständigt hantera delprojekt eller specifika områden inom tid, kostnad, risk, kvalitet och innehåll.
Stödja projektledaren i uppföljning av ekonomiska prognoser, tidplaner och risker.
Ansvara för att ta fram beslutsunderlag och presentera dessa i styrgrupper och möten.
Delta i upphandlingar, kontraktsdialoger och entreprenaduppföljning - främst som stöd till projektledaren, men vid behov kan projektingenjören också leda dessa aktiviteter om hen känner sig bekväm och har de egenskaper som krävs.
Koordinera mellan interna specialister, externa leverantörer och entreprenörer, samt i mindre utsträckning med kommuner, regioner och myndigheter.
Följa upp leveranser och kontrakt, inklusive avvikelser och tilläggsarbeten.
Dokumentera och bidra till erfarenhetsåterföring inom projekten. Publiceringsdatum2025-09-26Kompetenser
Minst 5 års erfarenhet av projektarbete inom infrastruktur, varav minst 3 år i rollen som projektingenjör, delprojektledare eller motsvarande Verifieras via CV med tydlig markering när och hur kravet uppfylls.
Erfarenhet från järnvägsprojekt i byggskede med inriktning kontaktledning, signal eller mark/spår Veriferas via CV med tydlig markering när och hur kravet uppfylls samt via minst 1 relevant referensuppdrag.
God kännedom om AMA, AB/ABT Veriferas via CV och/eller utbildningsintyg.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift Verifieras via CV.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: Uppdraget ska påbörjas snarast efter kontrakts tecknande. Option: Beställaren har ensidig möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Omfattning: 80 -100 %
Plats: Jönköping, Distansarbete kan bli aktuellt efter överenskommelse med beställaren. Projektingenjören kan komma att resa i tjänsten, men resorna kommer inte att vara frekventa eller överdrivna.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten återkom till ansvarig rekryterare på anbud@kraftsam.se
Ersättning

Månadslön - Fast lön
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
