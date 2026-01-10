Senior Projektingenjör inom järnväg
Om uppdraget
Som senior projektingenjör är du ett erfaret och självgående projektledningsstöd med ansvar för att stötta projektledaren i styrning och uppföljning av projektens tid, kostnad och innehåll. Rollen kräver god helhetssyn, struktur och förmåga att arbeta förutseende i komplexa projektmiljöer.
Uppdraget omfattar flera typer av järnvägsprojekt inom exempelvis kapacitetsökande åtgärder, säkerhet, tillgänglighet och upprustning. Utöver detta kan stöd till andra projekt och enheter inom investeringsverksamheten förekomma.
I uppdraget ingår även kunskapsöverföring till beställarens medarbetare.
Detta gäller ett konsultuppdrag på initialt 1 år. Du kommer bli anställd hos oss på A-Talent Tech. Du har samma fördelar hos A-Talent Tech som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som pension (med möjlighet till extra flexpension), friskvårdsbidrag, försäkringar och rabatt på träningskort.
Som senior projektingenjör kommer du bland annat att arbeta med:
Projektledning och samordning
Stöd och bollplank till projektledare och projektorganisation
Upprätta och följa upp projektstyrande dokument
Driva och bereda projektfrågor enligt överenskommelse
Vid behov företräda projektledaren i möten
Tidplanering
Upprätta, uppdatera och följa upp tidplaner i relevanta system
Rapportering av tidplan och milstolpar till projektledning och linjeorganisation
Ekonomi
Prognosarbete, ekonomisk uppföljning och fakturahantering
Ta fram besluts- och uppföljningsunderlag till projektledare och controller
Stöd vid bemyndigande, värdering och särskilda ekonomiska uppföljningar
Krav- och riskhantering
Stöd i arbete med kontrollprogram, kravlistor och avvikelser
Samordning av projektets riskarbete och riskreserver
Bereda beslutsunderlag kopplat till riskhantering
Upphandling
Stöd vid avrop och leverantörskontakter
Medverkan vid framtagande av uppdragsbeskrivningar och förfrågningsunderlag
Kommunikation
Samordna extern kommunikation i samråd med projektledare
Kontaktperson mot kommunikatör och externa parter vid exempelvis samråd
Administration
Mötesadministration, dokumentstruktur och diarieföring
Behörighetshantering och arbete i projektens systemstöd
Ta fram sammanställningar, presentationer och rapporter
Vid behov hantering av säkerhetsklassad information och SUA-arbete
Placering och arbetssätt
Stationeringsort: Göteborg
Arbete sker främst på kontor, men även på projektkontor runt om i Västra Götaland
Resor i tjänsten förekommer regelbundet
Omfattning
Beläggningsgrad: 80-100 %
Uppdraget är långsiktigt
Kvalifikationer - obligatoriska krav
Minst gymnasieutbildning
Minst 8 års erfarenhet som projektingenjör inom järnväg under de senaste 12 åren
Erfarenhet av järnvägsprojekt i samtliga skeden:TKI-säkring
Järnvägsplan
Bygghandling
Produktion
Förvaltningsdata
Ekonomiutbildning (minst gymnasienivå eller motsvarande)
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Certifikat och utbildningar
BASÄVISTA*
AMA Anläggning
Planläggning av vägar och järnvägar
Allmän järnvägsteknik för administratörer
Grundutbildning i entreprenadjuridik
Projektledarutbildning (grund)
Goda kunskaper i Officepaketet, inklusive MS Project
• Om BASÄVISTA saknas kan den kompletteras senast en månad efter kontraktstecknande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ. Du har hög integritet, arbetar självständigt och trivs i en roll med stort samordningsansvar och många kontaktytor.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Låter det intressant är du välkommen att söka tjänsten. Tillsättning kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan! Vid eventuella frågor, kontakta ansvarig Filippa Eklund på filippa.eklund@atalent.se
