Senior Projekteringsledare inom Transmission & Distribution
Om rollen
Plats: Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping, Umeå, Luleå
Brinner du för transmission och distribution och vill vara med och bidra till att framtidsäkra vårt elnät i Sverige. Vi erbjuder dig möjligheten att använda din erfarenhet för att utvecklas vidare i samband med att vi nu växlar upp Rambolls erbjudande inom detta område.
Vill du bli en del av vårt växande konsultteam inom Power Systems?
Vi söker drivna seniora Projekteringsledare som vill leda projekteringsarbetet inom våra uppdrag i transmissions- och distributionsnäten. Uppdragen varierar mellan ny- och ombyggnationer av luftledningar, stationer och kabelsystem på uppdrag av våra kunder inom energiområdet.
Du fungerar som en länk mellan teknik, projektledning och beställarens organisation, och bidrar aktivt till att utveckla både uppdragsgenomförandet och Rambolls interna kompetens och arbetssätt.
Du kommer att tillhöra vårt växande Power Systems team som har ett nära multidisciplinärt samarbete både på nationell och global nivå inom Ramboll för att tillsammans leverera våra tjänster till våra kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Leda projekteringen i våra multidisciplinära uppdrag inom transmissions- och distributionsnät.
Ansvara för dimensionering och tekniska lösningar för luftledningar, kraftkablar eller stationer.
Samarbeta nära projektledare, kunder, leverantörer och entreprenörer.
Hålla dig uppdaterad om gällande standarder, regelverk och ny teknik
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling.
Vi söker dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elkraft, elektroteknik eller motsvarande.
Minst 8 års arbetslivserfarenhet av projektering inom elkraft, gärna med fokus på transmission och distribution.
Gedigen kunskap inom något eller flera av områdena: luftledning, kraftkabelsystem, stationer.
Vana att leda multidisciplinära team
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
Varför Ramboll?
Hos oss får du arbeta i en kultur präglad av samarbete, öppenhet och kunskapsdelning.
Vad vi kan erbjuda dig är:
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Trygga ledare i ett värderingsstyrt företag med medarbetaren i fokus
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan med ditt uppdaterade CV. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
