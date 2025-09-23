Senior projekteringsingenjör - Process Design till Chematur Engineering
2025-09-23
Karlskoga har en lång industriell tradition, och mitt i denna miljö verkar Chematur Engineering - ett internationellt bolag som designar och projekterar avancerade processanläggningar till kunder världen över.
Här möts teknik i framkant, globala projekt och en kultur präglad av samarbete och utveckling.
När Gabriel Stupak Witt, processingenjör på Chematur Engineering, flyttade från Stockholm till Karlskoga var det framför allt känslan av att få jobba nära tekniken, i en internationell miljö, som lockade.
• Jag fastnade för kombinationen av avancerad teknik och den internationella prägeln. Att mitt i Sverige hitta ett bolag som jobbar med projekt världen över var otroligt spännande, berättar Gabriel.
Från ax till limpa
På Chematur Engineering får ingenjörer följa processerna hela vägen - från de första simuleringarna på ritbordet till en färdig anläggning i drift. I början av projekten handlar det om att ta fram mass- och energibalanser, simulera processer och skapa det underlag som resten av organisationen bygger vidare på. När konstruktion, el och automation tar vid, fortsätter processingenjörerna att stötta med expertis och teknisk vägledning.
• Det häftigaste är att se hur det man ritat faktiskt byggs upp och blir verklighet. Från ritbordet i Karlskoga till att stå på plats ute i världen när anläggningen startar - den känslan är svårslagen, fortsätter Gabriel.
Ett jobb med frihet, ansvar och gemenskap
För Gabriel är det just variationen, friheten och gemenskapen som gör jobbet unikt. Här finns möjlighet att lägga upp sitt arbete självständigt, men alltid med stöd av kollegor och chefer. Lärandet sker i vardagen, genom projektens olika faser och i nära samarbete med andra discipliner.
• Vi är ett tajt team med mycket erfarenhet, och man lär sig hela tiden mer om både sitt eget område och andras. Det finns en charm i att inte göra samma sak åtta timmar om dagen, säger han.
Nu söks en erfaren ingenjör
Chematur Engineering söker nu en erfaren ingenjör med teknisk tyngd och trygghet. Rollen kräver inte att man kan allt från början, men den förutsätter erfarenhet nog att snabbt kunna bidra i projekten, ta ansvar och vägleda andra.
Det här är en position för dig som vill kliva in i en central roll med ansvar för avancerade processlösningar, där teknik i framkant kombineras med internationella projekt och nära kundkontakt.
Är du rätt person för Chematur Engineering? Då är det dags att ta nästa steg och skicka in din ansökan.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Ansvara för mass- och värmebalanser, tekniska specifikationer och processunderlag.
- Ta fram processbeskrivningar och manualer.
- Processteknisk design av ingående utrustning.
- Vara tekniskt sakkunnig vid upphandlingar och riskanalyser.
- Stötta vid montage och igångkörningar av anläggningar.
- Ge support och vägledning till yngre kollegor.
Är du den vi söker?
Vi ser att du som söker har:
- En högskoleutbildning inom kemiteknik med inriktning mot process/apparatteknik eller motsvarande.
- Erfarenhet av anläggningsprojektering inom processindustrin.
- Erfarenhet från uppstart eller drift av processanläggningar är meriterande.
- Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Rollen passar dig som ser lösningar där andra ser problem, som vågar ta ansvar och som trivs i en miljö där samarbete och kommunikation är en naturlig del av vardagen.
Rollen innebär många kontaktytor och internationella resor.
Förmåner & arbetsmiljö
Chematur erbjuder en flexibel arbetsmiljö där teknisk expertis och innovation står i centrum. Förutom spännande internationella projekt och chansen att arbeta med några av branschens skarpaste ingenjörer, får du även:
- Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
- Friskvårdsbidrag och satsningar på välmående
- Bonussystem
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Chematur Engineering AB med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Axel Johansson på telefon 0733-832885 eller via mejl axel.johansson@axoconsulting.se
.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess. Vi ställer krav på svenskt medborgarskap i denna roll.Publiceringsdatum2025-09-23
- Johan Ranås, Unionen, 076-720 7290
- Magnus Sjöstrand, Sveriges Ingenjörer, 073-020 9353
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
