2026-01-19
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektekonom till en organisation inom energisektorn som befinner sig i en omfattande investerings- och utbyggnadsfas. Du kommer att stötta projektledare och huvudprojektledare i ekonomiska frågor kopplade till komplexa infrastruktur- och anläggningsprojekt, ofta med stora budgetar och flera samverkande entreprenadformer.
Uppdraget innebär nära samarbete med projektledning och expertfunktioner och ställer höga krav på analytisk förmåga, struktur och förståelse för styrning och uppföljning i offentliga projektmiljöer.
ArbetsuppgifterStötta projektledare och huvudprojektledare i ekonomiska frågeställningar inom projekt och program.
Ta fram och vidareutveckla prognoser, kalkyler, analyser och ekonomiska utredningar.
Arbeta med ekonomisk planering och uppföljning i anläggningsprojekt.
Hantera redovisningsrelaterade frågeställningar kopplade till projektens ekonomi.
Analysera och följa upp orsaker till avvikelser mot prognos och årsplan tillsammans med projektledningen.
KravSenior erfarenhet som projektekonom i projekt- och/eller programmijö.
Erfarenhet av prognosarbete, kalkylering samt ekonomisk analys och uppföljning i projekt.
Erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning i anläggnings-/infrastrukturprojekt.
God förståelse för redovisningsfrågor kopplade till projekt.
Hög analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete i offentligt styrda projekt.
Erfarenhet av att arbeta nära projektledare och huvudprojektledare i stora, komplexa investeringsprogram.
Erfarenhet från projekt med olika entreprenadformer (utförandeentreprenad, totalentreprenad eller samverkan).Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
