Senior Project Procurement Manager i Malmö!
2026-03-23
Vill du ta en nyckelroll i komplexa projekt där du driver affären framåt och säkrar kritiska leveranser? Nu finns möjligheten att kliva in i ett spännande uppdrag inom både offshore och onshore installation
Om rollen
Som Project Procurement Manager ansvarar du för att säkra strategiska underleverantörsavtal kopplade till installationstjänster. Du driver hela subcontracting-processen och säkerställer affärsmässiga, kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar.
Du arbetar nära projektteam, teknik och juridik - och är en central spelare i att få komplexa projekt att levereras i tid och enligt plan
Dina ansvarsområden
Driva upphandling av offshore- och onshoreinstallationstjänster Säkerställa konkurrenskraftiga och säkra underleverantörsavtal Ansvara för subcontracting i projekt från start till mål Hantera kommersiella och kontraktuella förhandlingar Samarbeta med interna stakeholders inom projekt, teknik och juridik Säkerställa leverans enligt scope, kvalitet och tidplan
Vi söker dig som:
Har en MSc inom ekonomi, teknik eller liknande
Har gedigen erfarenhet av procurement/sourcing
Har arbetat med komplex subcontracting
Har erfarenhet av projektledning i tvärfunktionella team
Är affärsdriven och trygg i förhandlingar
Har god förståelse för både kommersiella och tekniska aspekter
Kommunicerar obehindrat på engelska
Om uppdraget
Du blir en del av en internationell och dynamisk miljö där samarbete, affärsmässighet och kvalitet står i fokus. Rollen innebär både nationella och internationella resor
Här får du möjlighet att påverka, utveckla och bidra till framgångsrika projekt i en organisation som värdesätter inkludering och kontinuerlig förbättring.
Praktiska detaljer
Placering: Karlskrona eller Malmö (på plats + resor) Period: 6 april - 7 december 2026 Ansök senast: 27 mars
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
